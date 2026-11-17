Ngày 17-11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026), Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng năm học 2025-2026 và trao tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, cho biết, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên ngành giáo dục TP Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ trên không gian phát triển mới sau sáp nhập.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Kết quả nổi bật thể hiện qua tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 97,3%. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh TP Đà Nẵng xuất sắc giành 146 giải (gồm 3 giải nhất, 40 giải nhì, 40 giải ba và 63 giải khuyến khích). Trên sân chơi trí tuệ quốc tế, học sinh TP Đà Nẵng đoạt 1 Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Âu, 1 Huy chương Vàng Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Dương, 2 học sinh đoạt cúp và Huy chương vàng tại Giải Robotics thế giới năm 2025, 1 Huy chương đồng kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2026 và 1 Huy chương đồng kỳ thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới năm 2026.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng trao Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2026 cho các thầy cô giáo. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định, giáo dục và đào tạo luôn là quốc sách hàng đầu, là nền tảng tạo dựng tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển bền vững của thành phố. Ông đề nghị Sở GD-ĐT và các cơ sở giáo dục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 71 cùng các nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để cụ thể hóa thành kế hoạch hành động bài bản; tập trung rà soát, đổi mới công tác quản trị, tổ chức bộ máy, kiểm tra đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bà Trương Thị Thu Nguyệt, Nguyên Phó Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GDĐT TP Đà Nẵng và ông Lê Phước Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền - Duy Xuyên (nay là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Sào Nam) nhận Huân chương Lao động hạng ba. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền và theo quyết định của các cấp, ban tổ chức đã vinh danh nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc: 2 nhà giáo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước (năm học 2024-2025); 8 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 3 tập thể và 53 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng; 34 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; 16 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng...

Đặc biệt, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã trao Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2026 tặng 88 thầy giáo, cô giáo có phẩm chất đạo đức trong sáng, chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và nhiều đóng góp nổi bật cho sự nghiệp trồng người của thành phố.

Trao Cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng cho các trường học, đơn vị. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

8 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

NGUYÊN KHÔI