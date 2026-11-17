Đại diện Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi và các đơn vị tài trợ thực hiện nghi thức ký cam kết tài trợ

Tại buổi lễ, Quỹ Khuyến tài Đất Mũi đã tiếp nhận cam kết tài trợ với tổng giá trị 70 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tài trợ 30 tỷ đồng (từ nguồn vận động đóng góp 2 ngày lương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh); 4 đơn vị doanh nghiệp gồm Tập đoàn GrowMax, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau và Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương, mỗi đơn vị cam kết tài trợ 10 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi, bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng sẻ chia của các doanh nghiệp và sự đồng lòng hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Số tiền đóng góp không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, chung tay của cộng đồng đối với sự nghiệp trồng người.

Ông Nguyễn Minh Luân cam kết, tập thể Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi sẽ điều hành hoạt động Quỹ Khuyến tài Đất Mũi một cách thực chất, hiệu quả, công khai, minh bạch, tiết kiệm và đúng quy định pháp luật.

“Chúng tôi xác định, niềm tin của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ chính là tài sản quý giá nhất của Quỹ Khuyến tài Đất Mũi. Vì vậy, mỗi đồng tài trợ sẽ được chuyển hóa thành những cơ hội học tập, điều kiện phát triển tài năng và những giá trị thiết thực cho xã hội”, ông Nguyễn Minh Luân khẳng định.

TẤN THÁI