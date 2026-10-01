VN-Index lao dốc, cổ phiếu PNJ giảm sàn liên tiếp 4 phiên

Nhóm cổ phiếu trụ giảm sâu gây áp lực lớn lên chỉ số VN-Index. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp.

Cổ phiếu MSR được khối ngoại mua ròng mạnh nên tăng tích cực

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 1-10 tiếp tục giảm phiên thứ 3. Dù đã thu hẹp đà giảm hơn 10 điểm so với số điểm giảm mạnh nhất trong phiên nhưng VN-Index chốt phiên vẫn còn giảm gần 20 điểm, về gần với đáy cũ trong tháng 8.

Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về sắc đỏ. Trong đó, riêng cổ phiếu VIC giảm 3,47%, đã lấy của của VN-Index gần 13 điểm trong tổng số gần 20 điểm giảm của chỉ số này.

Cổ phiếu PNJ ghi nhận phiên giảm sàn thứ 4 liên tục, xuống còn 24.750 đồng/cổ phiếu, dư bán sàn hơn 37,7 triệu cổ phiếu và vẫn trắng bên mua.

Ngoài ra, các cổ phiếu ngân hàng cũng giảm mạnh, như STB giảm 5%, LPB giảm 4,5%, SSB giảm 2,7%; VCB và BID giảm gần 1%, cũng góp phần kéo chỉ số VN-Index giảm sâu.

Diễn biến giao dịch của khối ngoại cũng đã tích cực hơn. Khối ngoại đã quay lại mua ròng gần 3.343 tỷ đồng trên toàn thị trường, chấm dứt chuỗi 5 phiên bán ròng trước đó nhưng vẫn bán ròng trên sàn HOSE.

Đáng chú ý, dòng tiền tập trung chủ yếu vào cổ phiếu MSR của Công ty CP Masan High-Tech Materials trên sàn UpCOM, với giá trị mua ròng gần 3.240 tỷ đồng.

Khối ngoại đã quay lại mua ròng gần 3.343 tỷ đồng trên toàn thị trường

Trong khi đó, trên sàn HOSE, khối ngoại vẫn nối dài chuỗi bán ròng lên phiên thứ 6 liên tiếp, song giá trị bán ròng đã giảm mạnh, với tổng giá trị bán ròng gần 79 tỷ đồng. Ba cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất là TCB với khoảng 86 tỷ đồng, MSB gần 72 tỷ đồng và VNM hơn 47 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 19,32 điểm (1,09%) còn 1.749,3 điểm, với 110 mã tăng, 177 mã giảm và 76 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,98 điểm (1,1%) còn 268,66 điểm với 48 mã tăng, 66 mã giảm và 73 mã đứng giá.

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE khoảng gần 15.400 tỷ đồng. Tính cả sàn HNX thì tổng giá trị giao dịch khoảng gần 16.000 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN