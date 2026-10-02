VNPT Money hướng tới kết nối thanh toán và giao thông đô thị

Tại Diễn đàn Thanh toán giao thông châu Á - Thái Bình Dương 2026, diễn ra từ ngày 29-9 đến 1-10 tại Hà Nội, VNPT Money chia sẻ định hướng về thanh toán mở và nền tảng di chuyển tích hợp, hướng tới hành trình thuận tiện, liền mạch cho người dân.

Diễn đàn do Hiệp hội Công nghệ thẻ thông minh châu Á - Thái Bình Dương (APSCA) tổ chức, quy tụ các cơ quan quản lý, đơn vị vận hành giao thông, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia trong khu vực.

Với chủ đề “Tích hợp giao thông, thanh toán mở và định danh số”, diễn đàn tập trung vào việc ứng dụng công nghệ để kết nối các phương tiện, phương thức thanh toán và dịch vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Ông Nguyễn Đăng Thắng, Giám đốc Trung tâm VNPT FinTech tham gia trao đổi tại APSCA 2026. Ảnh: H.H

Tham dự với vai trò diễn giả, ông Nguyễn Đăng Thắng, Giám đốc Trung tâm VNPT FinTech (Tổng Công ty Truyền thông VNPT Media), chia sẻ tại hai phiên chuyên đề: “Thanh toán mở trong hệ sinh thái giao thông châu Á” và “MaaS 2.0 cho hệ sinh thái giao thông đô thị thông minh”.

Hai nội dung cùng hướng tới mục tiêu giúp hành khách di chuyển thuận tiện từ điểm xuất phát đến điểm đến, giảm việc phải sử dụng từng dịch vụ riêng lẻ trong hành trình.

Ông Nguyễn Đăng Thắng chia sẻ về MaaS 2.0, mô hình nền tảng di chuyển tích hợp, hướng tới hệ sinh thái giao thông đô thị thông minh và lấy người dân làm trung tâm. Ảnh: H.H

Với thanh toán mở, hành khách có thể lựa chọn các hình thức quen thuộc như mã QR, ví điện tử, thẻ ngân hàng không tiếp xúc hoặc các phương thức thanh toán số khác. Việc kết nối các phương thức này trong một hệ sinh thái thống nhất hướng tới đơn giản hóa thanh toán, hạn chế gián đoạn khi di chuyển.

Một hành trình trong tương lai có thể bắt đầu bằng xe buýt, tiếp tục bằng metro và kết thúc bằng xe công nghệ hoặc xe đạp công cộng.

Với nền tảng di chuyển tích hợp, hành khách có thể tìm tuyến, lựa chọn phương tiện, mua vé, thanh toán và chuyển đổi giữa các hình thức di chuyển thuận tiện hơn mà không phải quan tâm phía sau có bao nhiêu hệ thống công nghệ hay bao nhiêu đơn vị cùng tham gia cung cấp dịch vụ. Ở đó, thanh toán không còn là một bước riêng biệt mà trở thành một phần tự nhiên của toàn bộ hành trình.

Tiện ích mua vé xe buýt trên ứng dụng VNPT Money. Ảnh: H.H

Tại Diễn đàn, VNPT Money chia sẻ định hướng mở rộng vai trò trong hệ sinh thái giao thông số. Từ việc cung cấp phương thức thanh toán trong hệ sinh thái Hanoi Metro, nền tảng này hướng tới kết nối sâu hơn giữa thanh toán, giao thông và các dịch vụ đô thị, giúp người dân di chuyển thuận tiện, liền mạch hơn.

TRẦN BÌNH – HỒNG HƯNG