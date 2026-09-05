VNPT hợp tác PTIT xây dựng mô hình đại học AI-Native

Ngày 5-9, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) ký thỏa thuận hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục.

Trọng tâm hợp tác là nghiên cứu, làm chủ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt chuyên sâu cho giáo dục, phát triển nền tảng “Gia sư AI” và từng bước xây dựng mô hình đại học tích hợp AI toàn diện - AI-Native University.

Phát triển “Gia sư AI” cho giáo dục

Theo VNPT, AI ứng dụng trong giáo dục không chỉ cần đưa ra câu trả lời mà phải bảo đảm tính chính xác, logic, bám sát chương trình, phù hợp trình độ người học và có khả năng giải thích vì sao một lời giải đúng hoặc sai.

Bởi vậy, thách thức của AI trong giáo dục không đơn thuần là xây dựng một mô hình có thể trả lời nhiều câu hỏi. Quan trọng hơn là phải kiểm soát được AI lấy kiến thức từ đâu, suy luận như thế nào và kết quả cuối cùng có đủ tin cậy để đưa đến người học hay không.

VNPT AI, thành viên Tập đoàn VNPT, đã đầu tư nghiên cứu các mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và AI Agents, trên nền tảng kinh nghiệm phát triển, triển khai hơn 100 mô hình AI trong các lĩnh vực công nghệ tiếng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính và dữ liệu lớn.

VNPT và PTIT thỏa thuận hợp tác, đẩy mạnh ứng dụng AI toàn diện vào giáo dục. Ảnh: H.H

Hiện VNPT AI phát triển các LLM tiếng Việt ở nhiều quy mô, trong đó mô hình lớn nhất đạt hàng trăm tỷ tham số. Đến nay, hệ thống đã xử lý hơn 1.800 tỷ token, phục vụ các bài toán thực tế trong tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, khu vực công và nhiều lĩnh vực khác.

Một trong những bài toán quan trọng của các mô hình là làm thế nào để hệ thống không chỉ đưa ra đáp án, mà còn có thể nhận biết quá trình suy luận sai từ bước nào. VNPT AI cũng phát triển phương pháp giúp LLM tự động kiểm tra chuỗi suy luận toán học, xác định bước xuất hiện lỗi và phân loại nguyên nhân. Phương pháp được công bố tại AI4Math 2026 trong khuôn khổ ICML 2026 và là một trong hai mô hình đạt điểm cao nhất.

Đối với môi trường đại học có khối lượng lớn giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo, VNPT AI phát triển phương pháp kết hợp nhiều AI Agent với đồ thị tri thức, giúp hệ thống tổng hợp, đối chiếu nhiều nguồn, hạn chế bỏ sót, trùng lặp và nhận diện các nội dung có khả năng mâu thuẫn.

Năng lực này dự kiến được ứng dụng vào “Gia sư AI”, hướng tới khai thác khối lượng lớn học liệu trên nền tri thức thống nhất, có căn cứ và khả năng kiểm chứng.

Đội ngũ VNPT AI đảm nhiệm nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi cho môi trường giáo dục thực tế tại PTIT. Ảnh: H.H

Hướng tới đại học tích hợp AI toàn diện

Phạm vi hợp tác giữa VNPT và PTIT không dừng ở “Gia sư AI” mà hướng tới xây dựng AI-Native University, trong đó AI hỗ trợ các hoạt động từ đào tạo, nghiên cứu, khảo thí đến quản trị điều hành và dịch vụ sinh viên.

Hợp tác này cũng thể hiện rõ mô hình “3 nhà”: Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; kết nối định hướng của Nhà nước, năng lực nghiên cứu – đào tạo của nhà trường và thế mạnh công nghệ, triển khai của doanh nghiệp để đưa AI vào giải quyết các bài toán thực tiễn của giáo dục và xã hội.

Trong mô hình này, giảng viên có thêm công cụ thiết kế, cá nhân hóa hoạt động đào tạo; sinh viên có trợ lý học tập theo nhu cầu; nhà nghiên cứu được hỗ trợ khai thác tri thức, dữ liệu; nhà trường ứng dụng AI trong quản trị, ra quyết định và cung cấp dịch vụ.

PTIT đóng vai trò là môi trường nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai thực tế các ứng dụng AI trong giáo dục đại học, phát huy lợi thế về đội ngũ giảng viên, chuyên gia, dữ liệu học thuật, chuẩn sư phạm và hệ sinh thái đào tạo công nghệ.

VNPT cung cấp năng lực công nghệ lõi AI, hạ tầng tính toán và kinh nghiệm triển khai các nền tảng số quy mô lớn. Trong đó, VNPT AI là đơn vị đầu mối về công nghệ, tập trung vào mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, AI Agents, quản trị tri thức, xử lý dữ liệu và các nền tảng AI dùng chung.

HỒNG HƯNG