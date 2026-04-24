Hội Tin học TPHCM hỗ trợ Cần Thơ phát triển hạ tầng giao thông thông minh

Ngày 24-4, Thường trực Thành ủy Cần Thơ có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hội Tin học TPHCM để trao đổi thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và giải pháp phát triển hạ tầng giao thông thông minh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tiếp đoàn.

Đoàn Hội Tin học TPHCM có ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch hội; ông Hoàng Minh Anh Tú, Phó Chủ tịch hội; ông Steven Chen, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hwacom…

Tại buổi làm việc, Hội Tin học TPHCM và Tập đoàn Hwacom đã giới thiệu “giải pháp ITS đô thị” - ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo AI và viễn thông để quản lý, điều hành hệ thống giao thông cho TP Cần Thơ.

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học TPHCM trao đổi tại buổi làm việc

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học TPHCM cho biết, giải pháp ITS đô thị trước đây đã được triển khai tại Hậu Giang (cũ) và đã đạt được những kết quả thực tiễn ban đầu. Do đó, hội đề xuất TP Cần Thơ triển khai mở rộng quy mô giải pháp này. Trước tiên, đề xuất thành phố chọn 1 điểm giao thông trong khu vực nội ô hoặc bến xe làm thí điểm để có thêm những đánh giá trên thực tế địa bàn.

Tổng quan giải pháp ITS đô thị được đề xuất cho TP Cần Thơ

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, thời gian qua, khu vực nội ô TP Cần Thơ đã xuất hiện một số điểm ùn ứ, kẹt xe vào giờ cao điểm, nhất là tại các nút giao. Do đó, việc Hội Tin học TPHCM đề xuất giải pháp quản lý, điều hành hệ thống giao thông thông minh cho thành phố là rất cần thiết.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cơ quan chuyên môn, sở ngành của thành phố khẩn trương trao đổi, chia sẻ thông tin với Hội Tin học TPHCM để triển khai các công việc cụ thể; các đơn vị liên quan sớm có báo cáo, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định để cân đối, bố trí nguồn lực triển khai. Đặc biệt, quá trình trao đổi thông tin, bàn giải pháp thực hiện, các bên cần bám sát với điều kiện thực tiễn tại TP Cần Thơ, nhằm đảm bảo các giải pháp mang tính khả thi, hiệu quả.

TUẤN QUANG