HUAWEI WATCH GT 7 Series mở bán tại Việt Nam

HUAWEI WATCH GT 7 Series vừa được ra mắt tại Việt Nam

Dòng đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH GT 7 Series được phát triển với trọng tâm là các tính năng quản lý sức khỏe nâng cao và hỗ trợ thể thao ngoài trời chuyên sâu. Sản phẩm nổi bật với tính năng Health insights (Thông tin chuyên sâu về sức khỏe) cùng Chỉ số trạng thái sẵn sàng (Physical Readiness Score) tổng hợp dữ liệu giấc ngủ, biến thiên nhịp tim (HRV), trạng thái cảm xúc và calo vận động.

HUAWEI giới thiệu chương trình kết nối cộng đồng tại sự kiện

Thiết bị hỗ trợ Nghiên cứu nguy cơ tiểu đường (theo dõi 3-14 ngày), riêng bản GT 7 Pro bổ sung Nghiên cứu về bệnh động mạch vành (đánh giá sau 3-4 ngày đeo liên tục). Thiết bị nâng cấp các tính năng hỗ trợ đạp xe, chạy bộ địa hình cùng thời lượng pin lên đến 21 ngày ở phiên bản 46 mm và GT 7 Pro. Phiên bản GT 7 Pro nổi bật với vòng bezel gốm nano, khung hợp kim titan và dây EasyCross.

Sự kiện ra mắt đánh dấu sự xuất hiện của hai thiết bị đeo thế hệ mới, đồng thời mở đầu cho chuỗi hoạt động tăng cường điểm chạm trực tiếp với người tiêu dùng trong quý 4-2026. Điểm nhấn trong chiến lược này là kế hoạch ra mắt Cửa hàng Dịch vụ Huawei (HUAWEI Authorized Sale & Service Center) tại TPHCM, tạo không gian chuyên biệt hỗ trợ, chăm sóc và hậu mãi chính hãng cho khách hàng bên cạnh các kênh trực tuyến sẵn có.

Tại sự kiện, Huawei ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Đại học Quốc tế FPT nhằm triển khai các hội thảo, workshop kỹ thuật và đưa bài toán thực tế vào giảng dạy, đồng thời phối hợp vận hành câu lạc bộ thể thao sinh viên. Song song đó, thương hiệu công bố kế hoạch thành lập Huawei Active Club - cộng đồng kết nối những người yêu thích vận động và lối sống năng động, hỗ trợ người dùng trải nghiệm thực tế các tính năng của thiết bị trong đời sống.

Tai nghe true wireless HUAWEI FreeBuds Neo với màu sắc trẻ trung.

Cùng ra mắt trong đợt này, mẫu tai nghe true wireless HUAWEI FreeBuds Neo sở hữu khối lượng nhẹ 4,8 g mỗi bên, đi kèm hộp sạc Mini Shuttle gọn nhẹ. Tai nghe trang bị kiến trúc chống ồn hai kênh thích ứng với độ sâu chống ồn trung bình toàn dải lên đến 30 dB. Driver Turbo hỗ trợ dải tần từ 10 Hz đến 48 kHz giúp tái hiện âm thanh rõ nét, tích hợp âm thanh không gian, kết nối đồng thời hai thiết bị và tương thích đa nền tảng.

Từ ngày 1-10, bộ đôi sản phẩm chính thức lên kệ tại Cửa hàng trực tuyến HUAWEI, các gian hàng chính hãng trên Shopee, Lazada, TikTok Shop và hệ thống bán lẻ ủy quyền toàn quốc. HUAWEI WATCH GT 7 Series mở bán với giá từ 5.490.000 đồng cho bản GT 7 và 8.490.000 đồng cho bản GT 7 Pro. Trong tháng đầu mở bán, khách hàng được tặng tai nghe FreeBuds SE 2 (trị giá 599.000 đồng), 3 tháng HUAWEI Health+ (trị giá 159.000 đồng). Còn HUAWEI FreeBuds Neo có giá 2.990.000 đồng, ưu đãi trực tiếp 500.000 đồng còn 2.490.000 đồng trong tháng đầu mở bán…

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