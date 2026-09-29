Evo Grand thế hệ mới giá từ 22,9 triệu đồng

Với ba phiên bản Evo Grand II, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited, VinFast mở rộng lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách của từng nhóm khách hàng.

Evo Grand với thiết kế thanh lịch.

Bộ ba sản phẩm cùng sở hữu động cơ Inhub 2.250 W, cấu hình pin có thể nâng quãng đường lên tới 262 km, trong khi khác biệt về màu sắc, chế độ lái và trang bị tạo ra những lựa chọn riêng từ 22,9 triệu đồng sau ưu đãi.

VinFast vừa ra mắt ba phiên bản Evo Grand thế hệ mới gồm Evo Grand II, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited. Thay vì tập trung một cấu hình duy nhất, dòng xe được chia thành ba lựa chọn với mức giá và trang bị khác nhau, để người mua cân đối theo nhu cầu thực tế.

Về nền tảng vận hành, ba phiên bản có trang bị tương đồng. Xe sử dụng động cơ Inhub công suất 2.250 W, tốc độ tối đa 70 km/h và một pin cố định dung lượng 2,4 kWh đặt dưới sàn. Người dùng có thể mua thêm pin rời cùng dung lượng với giá 5 triệu đồng. Khi hai pin được sạc đầy, quãng đường di chuyển đạt tới 262 km.

Ba phiên bản cũng dùng chung khoang cốp 35 lít, hộc đồ phía trước có nắp đóng kín cùng cổng USB Type-A và Type-C. Xe đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67 và có khả năng đi qua khu vực ngập sâu 0,5 m trong vòng 30 phút.

Trong ba phiên bản, Evo Grand II là bản tiêu chuẩn, hướng tới người muốn tối ưu chi phí nhưng vẫn có đầy đủ những trang bị thiết yếu cho việc đi lại hằng ngày. Xe có hai chế độ lái Eco và Sport. Ba lựa chọn màu gồm Trắng ngọc trai, Xanh rêu và Đỏ tươi. Giá niêm yết của Evo Grand II là 25,9 triệu đồng.

Evo Grand Premia dành cho người dùng muốn thêm điểm nhấn về thiết kế và trang bị. Xe có ba màu Đen bóng, Nâu Titan và Xanh Olive, kết hợp vành nhôm cùng tay dắt phía sau bằng nhôm. Màn hình LCD VA, ba chế độ Eco, Normal và Sport, tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng đèn passing bổ sung thêm tiện ích trong quá trình sử dụng. Evo Grand Premia có giá niêm yết 27,9 triệu đồng.

Bản cao cấp nhất Evo Grand Limited được trang bị tương tự Evo Grand Premia và bổ sung lớp công nghệ với Smart Key và tính năng chống trộm thông minh. Hai màu dành riêng cho Evo Grand Limited là Trắng sữa và Xanh cẩm thạch. Giá xe niêm yết ở mức 29,9 triệu đồng.

Hiện giá bán sau ưu đãi của Evo Grand II vì vậy chỉ còn 22,9 triệu đồng, Evo Grand Premia còn 24,9 triệu đồng và Evo Grand Limited còn 26,9 triệu đồng. Xe được bảo hành tới 6 năm, pin 8 năm, không giới hạn quãng đường di chuyển. Đặc biệt, theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 từ ngày 19-9 đến hết 19-12-2026, khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast được ưu đãi 3 triệu đồng khi mua Evo Grand thế hệ mới.

KIM THANH