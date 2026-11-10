TH true MILK góp phần thúc đẩy thói quen sống xanh từ vỏ hộp sữa

Từ hàng chục tấn vỏ hộp sữa giấy được thu gom đến những món đồ tái chế hữu ích, Tập đoàn TH đang góp phần đưa ý thức bảo vệ môi trường thành hành động cụ thể, gần gũi trong đời sống.

Sống xanh không chỉ là lựa chọn những sản phẩm thân thiện với môi trường, mà còn là cách mỗi người ứng xử với những gì còn lại sau tiêu dùng.

Một hộp sữa có thể hoàn thành công dụng chỉ sau vài phút sử dụng, nhưng hành trình của lớp bao bì không nhất thiết phải khép lại khi dòng sữa tươi sạch bên trong đã hết. Nếu được phân loại, thu gom và xử lý đúng cách, những chiếc vỏ hộp tưởng chừng bỏ đi vẫn có thể tiếp tục vòng đời dưới hình hài những vật dụng hữu ích.

Hơn 40 cửa hàng TH true mart trên toàn quốc là điểm thu gom quen thuộc của người yêu môi trường

Đó cũng là cách Tập đoàn TH đang truyền tải thông điệp sống xanh thông qua chương trình “Thu gom vỏ hộp, Lan tỏa sống xanh 2026” cùng chuỗi hoạt động tái chế dành cho cộng đồng.

Trong bối cảnh phân loại rác tại nguồn vẫn là bài toán không dễ giải quyết, câu chuyện của TH gợi mở một cách tiếp cận thiết thực: Muốn thay đổi hành vi, thúc đẩy thói quen tiêu dùng “xanh” hơn, thân thiện hơn với môi trường, ngoài việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, cần tạo ra những cơ hội để mỗi người có thể bắt đầu và duy trì hành động.

Gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường từ một chiếc vỏ hộp sữa

Ngày 1/11/2026, hưởng ứng Ngày Sinh thái học Thế giới, cửa hàng TH true mart trên phố Lê Văn Thiêm (Hà Nội) trở thành điểm hẹn của những người yêu thích các hoạt động tái chế, sáng tạo. Workshop “Vỏ hộp tái ‘xinh’ 7” thu hút 140 khách hàng tham gia, với những trải nghiệm gần gũi như sáng tạo con vật, bông hoa từ vỏ hộp sữa và trồng chậu cây xanh.

Thông điệp của chương trình được truyền tải qua hoạt động tự tay thực hiện. Những chiếc vỏ hộp sữa đã qua sử dụng, thay vì bỏ đi, trở thành chất liệu để người tham gia thỏa sức sáng tạo.

Những chiếc vỏ hộp sữa qua bàn tay khéo léo và sự sáng tạo đã biến thành những vật dụng hữu ích, chậu cây xanh và trò chơi thú vị

Nhìn từ những trải nghiệm thực tế ấy, một giá trị đáng chú ý của workshop là ở sự thay đổi trong cách nhìn nhận, ứng xử với đồ vật sau sử dụng nói chung, bao bì sản phẩm sữa nói riêng. Bởi ranh giới giữa rác thải và tài nguyên đôi khi bắt đầu từ chính quyết định của con người: Vứt bỏ ngay lập tức hay giữ lại để tái sử dụng, thu gom và tái chế?

Một chiếc vỏ hộp sữa không thể tự trở thành vật dụng mới nếu thiếu đi quá trình phân loại, thu hồi và xử lý phù hợp. Nhưng trước khi đến được những công đoạn ấy, điều kiện đầu tiên vẫn là sự chủ động của người tiêu dùng.

Với trẻ nhỏ, việc tự tay biến vỏ hộp cũ thành một bông hoa hay con vật ngộ nghĩnh còn mang ý nghĩa của một bài học trực quan. Các em được học, được nghe về bảo vệ môi trường, đồng thời được trải nghiệm khả năng tái sử dụng đồ vật và hình thành nhận thức về tiết kiệm tài nguyên từ những việc nhỏ.

Workshop 'Vỏ hộp tái 'xinh' 7' không chỉ lan tỏa thông điệp sống xanh mà còn gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ

Cũng từ những trải nghiệm ấy, thông điệp sống xanh được lan tỏa một cách tự nhiên hơn. Tổ chức những không gian tương tác đa chiều, TH khuyến khích người tiêu dùng trực tiếp tham gia, sáng tạo và trở thành một phần của hành trình sống xanh. Khi một khái niệm lớn như phát triển bền vững được cụ thể hóa bằng những trải nghiệm giản dị, khoảng cách giữa nhận thức và hành động cũng có thêm cơ hội được thu hẹp.

Tuy nhiên, workshop chỉ là một điểm chạm. Để lối sống xanh duy trì sức lan tỏa mạnh mẽ lâu dài, TH đã bền bỉ thực hiện điều quan trọng hơn, đó là kiến tạo môi trường, điều kiện thuận lợi giúp người tiêu dùng tiếp tục thực hành tiêu dùng bền vững trong đời sống hằng ngày.

Từ gần 13 tấn vỏ hộp đến hành trình biến lối sống xanh thành thói quen

Một trong những trở ngại đối với việc phân loại rác tại nguồn là câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản: Sau khi phân loại, người dân sẽ mang rác tái chế đi đâu?

Thực tế này đã phản ánh những bất cập trong hoạt động thu gom, xử lý rác thải, bao bì. Người dân có thể sẵn sàng phân loại, nhưng nếu thiếu điểm tiếp nhận thuận tiện hoặc không nhìn thấy ý nghĩa của việc phân loại, hành động tích cực ấy khó trở thành thói quen bền vững.

Gần 13 tấn vỏ hộp sữa giấy đã được thu gom từ ngày 1/3 đến 5/11/2026 trong chương trình "Thu gom vỏ hộp, Lan tỏa sống xanh 2026" của TH

Từ góc nhìn đó, chương trình “Thu gom vỏ hộp, Lan tỏa sống xanh 2026” của TH mang ý nghĩa thiết thực. Những điểm tiếp nhận vỏ hộp sữa giấy đã qua sử dụng được đặt ngay tại hệ thống bán lẻ TH true mart. Theo báo cáo của Lagom Việt Nam, từ ngày 01/03/2026 đến 05/11/2026, chương trình đã thu gom gần 13 tấn vỏ hộp sữa giấy.

Cùng giai đoạn, hệ thống TH ghi nhận hơn 9.000 lượt thu gom. Đằng sau những con số ấy là một thay đổi đáng quan tâm trong hành vi tiêu dùng: Những chiếc vỏ hộp sau sử dụng không còn mặc nhiên bị xem là rác thải, mà được giữ lại để đưa đến nơi tiếp nhận phù hợp.

Với hơn 40 cửa hàng TH true mart tham gia chương trình, hoạt động thu gom được đưa đến gần hơn với nhịp sinh hoạt thường ngày của khách hàng. Việc thu gom không phân biệt nhãn hàng hay nhà sản xuất cũng góp phần mở rộng cơ hội tham gia, đặt mục tiêu giảm thiểu rác thải bao bì lên trên hết.

Song song với hoạt động thu gom, chương trình “Tích vỏ đổi quà” còn giúp người tiêu dùng nhìn thấy những giá trị thiết thực từ việc phân loại, tái chế vỏ hộp sữa. Theo thể lệ, khách hàng tích lũy đủ 100 vỏ hộp sữa giấy, không phân biệt thương hiệu, có thể đổi một bộ mắc áo Eco Hanger hoặc một khay đựng đa năng tái chế.

Khách hàng đổi vỏ hộp sữa lấy móc áo Eco Hanger hoặc khay đựng đa năng tái chế tại cửa hàng TH true mart, hiện thực hóa vòng đời thứ hai của vật liệu tái chế

Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Sinh thái học Thế giới 1/11, khách hàng tích lũy đủ 50 vỏ hộp sữa giấy thuộc nhãn hàng TH có thể đổi một kệ sách tái chế. Những món quà vừa mang ý nghĩa khuyến khích, vừa giúp thông điệp về tái chế trở nên hữu hình: Bao bì đã hoàn thành công dụng ban đầu vẫn có thể trở thành nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm phục vụ đời sống.

Quan trọng hơn, cách làm này tạo nên một vòng kết nối giữa tiêu dùng, thu gom và nhận thức về tái chế. Người tiêu dùng không những được khuyến khích phân loại rác mà còn có thêm lý do để duy trì hành động, thói quen tốt, đồng thời nhìn thấy những giá trị có thể được tạo ra từ vật liệu tái chế.

Với TH, việc kết hợp những buổi workshop giàu tính trải nghiệm cùng hoạt động thu gom thường xuyên tại hệ thống cửa hàng cho thấy nỗ lực tác động vào cả nhận thức lẫn hành vi.

Mỗi vỏ hộp sữa cũ được tái “xinh” thành những chậu cây xanh nhỏ, nuôi dưỡng những mầm sống mới và lan tỏa thông điệp sống xanh