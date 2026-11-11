Thông tin kinh tế

Coteccons thành lập Câu lạc bộ Thư ký để kết nối, ghi nhận và cùng phát triển

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa tổ chức sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Thư ký công trường tại TP. Đà Nẵng, với sự góp mặt của gần 200 thư ký đến từ các công trường Coteccons trên cả nước.

Coteccons thành lập Câu lạc bộ Thư ký để kết nối, ghi nhận và cùng phát triển

Lần đầu tiên, một Câu lạc bộ dành riêng cho lực lượng thư ký công trường được chính thức thành lập, tạo nên không gian để những con người đang ngày ngày giữ nhịp vận hành tại các dự án được kết nối, lắng nghe, ghi nhận và cùng phát triển.

Đây cũng là một bước đi tiếp theo trong hành trình Happy Coteccons, hiện thực hóa cam kết xây dựng Coteccons trở thành một Human-Hearted Company, nơi con người luôn giữ vị trí trung tâm và mỗi đóng góp đều được trân trọng.

Đóng góp của các thư ký công trường bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như sắp xếp, lưu trữ giấy tờ, theo dõi cập nhật công việc tại công trường, giúp các bộ phận triển khai công việc đúng quy trình, tiến độ, phối hợp công việc giữa nhân viên công ty với các nhà thầu, chăm lo bữa ăn cho nhân viên… Mỗi công việc tuy nhỏ nhưng các thư ký chính là mắt xích quan trọng giúp gắn kết mọi người, giữ nhịp công trường luôn liên tục, đều đặn.

Gần 200 thư ký đến từ các công trường Coteccons trên cả nước tại sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Thư ký.

THUỲ LINH

Từ khóa

Coteccons Thư ký Công trường Mắt xích Dành riêng Bước đi Lưu trữ Lắng nghe Nhà thầu Hiện thực

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn