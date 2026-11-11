Shopee đồng hành cùng Vibrant Ho Chi Minh City 2026 mang đến loạt ưu đãi mua sắm dịp 11.11

Hưởng ứng chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 của TPHCM, Shopee triển khai các hoạt động mua sắm trực tuyến, mở đầu với siêu sale 11.11 cùng nhiều ưu đãi dành cho người tiêu dùng.

Vừa qua, UBND TPTPHCM công bố triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 với tên gọi Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC), nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại, kích cầu tiêu dùng và tạo thêm động lực cho thị trường trong giai đoạn mua sắm cao điểm. Chương trình có sự đồng hành của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có các nền tảng thương mại điện tử như Shopee.

Vibrant HCMC kích thích tiêu dùng toàn thành phố dịp cuối năm

Chương trình Vibrant HCMC do Sở Công Thương TPHCM chủ trì triển khai theo chỉ đạo của UBND Thành phố, với sự phối hợp của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM (VIFC-HCMC), các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Mang thông điệp “Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm”, chương trình diễn ra từ tháng 11-2026 đến tháng 2-2027, kết nối các hoạt động thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành tại lễ phát động chương trình trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu, diễn ra vào 28-10-2026

Điểm nhấn của Vibrant HCMC là sự liên kết giữa kênh trực tuyến với các không gian mua sắm, sự kiện và dịch vụ tại Thành phố. Hệ sinh thái số của chương trình được định hướng kết nối 5 nhóm trải nghiệm gồm mua sắm tập trung, thương mại điện tử, du lịch - trải nghiệm, thanh toán số và tài chính số. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp thương mại - dịch vụ và các nền tảng công nghệ giúp các hoạt động kích cầu được triển khai đồng bộ, hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng và phát triển thị trường cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Vibrant HCMC đặt mục tiêu tạo ra trên 30.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) qua các nền tảng thương mại và thanh toán, trong đó khoảng 10.000 - 11.000 tỷ đồng là giá trị giao dịch tăng thêm kỳ vọng từ chương trình. Đây cũng là một trong những nỗ lực của Thành phố nhằm phát huy vai trò của thương mại điện tử và các nền tảng số trong việc thúc đẩy hoạt động thương mại, tiêu dùng.

Shopee hưởng ứng với chuỗi hoạt động mua sắm trực tuyến

Là một trong những nền tảng thương mại điện tử đồng hành cùng chương trình, Shopee phối hợp triển khai và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng xuyên suốt thời gian diễn ra Vibrant HCMC. Thông qua hệ sinh thái mua sắm trực tuyến cùng các chương trình khuyến mại theo từng giai đoạn, Shopee góp phần kết nối người tiêu dùng với đa dạng sản phẩm, thương hiệu và nhà bán hàng địa phương uy tín, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận khách hàng cho các doanh nghiệp tham gia chương trình.

Chiến dịch Shopee 11.11 hưởng ứng chương trình “Vibrant HCMC”

Mở đầu chuỗi hoạt động sẽ là chương trình mua sắm “Shopee 11.11 - Sale khủng của năm”, diễn ra từ ngày 26-10 đến hết ngày 13-11 với nhiều ưu đãi nổi bật như voucher toàn sàn giảm đến 350.000 đồng cho đơn từ 600.000 đồng, Siêu Voucher Xtra giảm đến 720.000 đồng cho đơn từ 2 triệu đồng và ưu đãi lên đến 700.000 đồng cho đơn từ 1 triệu đồng trên Shopee Mall. Các chương trình áp dụng cho đa dạng ngành hàng như điện tử, điện thoại và phụ kiện, tiêu dùng, đời sống, nhà cửa và nhiều ngành hàng khác. Bên cạnh đó, khách hàng ShopeeVIP cũng có cơ hội tiếp cận các ưu đãi mua sắm riêng.

Trong khuôn khổ chương trình, Shopee mang đến loạt ưu đãi mua sắm hấp dẫn cho người tiêu dùng

Thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mại và ưu đãi mua sắm hiện có được cập nhật trên ứng dụng Shopee hoặc trang chương trình 11.11 (https://shopee.vn/m/11-11).

Bên cạnh đó, người dân và du khách cũng có thể truy cập cổng thông tin chính thức của chương trình Vibrant HCMC - Sống động từng trải nghiệm (https://songdong.hochiminhcity.gov.vn/), tìm kiếm Shopee trong danh sách Đối tác đồng hành để tìm hiểu thêm về các hoạt động kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy thương mại liên quan.

QUANG MINH