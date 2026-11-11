Lãnh đạo doanh nghiệp cần thích ứng trước những biến động

Hội Nữ Doanh nhân TPHCM (HAWEE) vừa tổ chức diễn đàn HAWEE Leaders Forum 2026, thu hút hơn 600 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập, nhà quản trị cùng hơn 16 diễn giả tham gia, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, nâng cao năng lực lãnh đạo trong bối cảnh nhiều biến động.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Huỳnh Thị Xuân Liên, Phó Chủ tịch HAWEE, cho rằng người lãnh đạo hiện đối mặt với nhiều thách thức từ sự phát triển của công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), áp lực tăng trưởng đến những kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng, người lao động và xã hội. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo doanh nghiệp phải liên tục đưa ra quyết định giữa những yếu tố bất định, cân bằng lợi ích trước mắt với mục tiêu phát triển dài hạn.

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm

Chia sẻ kinh nghiệm hơn 30 năm gắn bó với Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE), bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược REE, cho biết phía sau những quyết định quan trọng luôn là áp lực và sự cân nhắc của người đứng đầu. Theo bà, niềm đam mê công việc, năng lực quản trị cốt lõi và việc tuân thủ các nguyên tắc quản trị là nền tảng giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thích ứng với những thay đổi của thị trường và chính sách. Đồng thời, lãnh đạo cần sẵn sàng đổi mới tư duy, trao quyền và chuyển giao để tạo động lực phát triển bền vững.

Tại tọa đàm trong khuôn khổ diễn đàn, ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc NS BlueScope Việt Nam, nhận định áp lực là điều khó tránh khỏi trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng là người lãnh đạo cần chuyển hóa áp lực thành động lực tích cực, khuyến khích đội ngũ đổi mới và phát triển.

Cùng quan điểm, bà Tiêu Yến Trinh, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Talentnet, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng suất, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Theo bà, doanh nghiệp muốn tăng trưởng phải xây dựng văn hóa học hỏi liên tục, đồng thời chú trọng trao quyền, ghi nhận và khen thưởng kịp thời để phát huy năng lực của người lao động.