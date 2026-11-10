Nam A Bank tri ân khách hàng với hàng loạt giải thưởng giá trị

Nam A Bank vừa triển khai chương trình “34 năm gắn bó – Thưởng trọn niềm vui” với 58 giải thưởng hấp dẫn như iPhone Duo 256GB, iPhone 18 Pro Max 256GB… cùng nhiều phần quà giá trị khác dành cho khách hàng.

Theo đó, cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải Đặc biệt là iPhone Duo 256GB, trị giá 65 triệu đồng và 02 giải Nhất là iPhone 18 Pro Max 256GB, tổng trị giá 84 triệu đồng. Bên cạnh đó là 20 giải Nhì với set trà trị giá 10 triệu đồng, 15 giải Ba với tai phone Airpods 5 và 20 giải tri ân với set trà trị giá 3,4 triệu đồng. Tổng giá trị 58 giải thưởng lên đến 474 triệu đồng.

Chương trình khuyến mại nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành cùng Nam A Bank trong suốt 34 năm

Chương trình dành cho khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh đáp ứng các điều kiện theo thể lệ. Khách hàng thực hiện các giao dịch hợp lệ các sản phẩm, dịch vụ của Nam A Bank sẽ được ghi nhận mã dự thưởng. Các nhóm sản phẩm, dịch vụ áp dụng gồm tài khoản thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn và trực tuyến, CASA, chứng chỉ tiền gửi, thẻ tín dụng, sản phẩm cho vay, dịch vụ nhận tiền kiều hối và một số sản phẩm dành cho hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, Nam A Bank đặc biệt tri ân những khách hàng gắn bó lâu năm bằng chính sách nhân hệ số mã dự thưởng. Cụ thể, khách hàng đồng hành từ 2 đến dưới 5 năm sẽ được nhân hệ số 1.2, trong khi mức áp dụng cho khách hàng từ 5 năm trở lên là 1.5. Cơ chế này không chỉ gia tăng cơ hội nhận thưởng mà còn thể hiện sự tri ân khách hàng đã tin tưởng, gắn bó lâu dài cùng Ngân hàng. Đồng thời, khẳng định cam kết của Ngân hàng trong việc không ngừng xây dựng các chính sách đặc quyền, gia tăng giá trị và quyền lợi tương xứng với hành trình đồng hành của khách hàng.