Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 12/13 mẫu dương tính với Salmonella

Ngày 16-10, Viện Pasteur Nha Trang đã có công văn thông báo kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong 13 mẫu thực phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi gửi ngày 11-10, có 12 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella (dương tính/25g) tại nhiều mẫu thực phẩm gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bơ và bánh mì. Riêng một mẫu chả thịt heo không phát hiện vi khuẩn này.

Ngoài ra, một số mẫu thực phẩm có mật độ vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) và Staphylococcus aureus vượt ngưỡng cho phép.

Bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì. Ảnh: PHÚ NHIÊU

Kết quả kiểm nghiệm là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì trên địa bàn.

Vi khuẩn Salmonella thường lây nhiễm vào thực phẩm qua phân, nguồn nước ô nhiễm hoặc quá trình giết mổ, chế biến, bảo quản không đảm bảo vệ sinh.

Trước đó, Báo SGGP đã thông tin, nhiều người nhập viện điều trị do nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một cơ sở trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Các bệnh nhân có triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn, sốt…

Đến ngày 15-10, số người nhập viện liên quan vụ việc tăng lên 175 trường hợp, được ghi nhận tại 9 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

NGUYỄN TRANG