Không để khoảng trống trách nhiệm trong phòng, chống ma túy từ cơ sở

Ngày 13-8, Tổ công tác số 10, Ban Chỉ đạo 26 TPHCM kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU tại 12 địa phương.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, làm Tổ trưởng.

Các đồng chí Tổ Trưởng, Tổ phó Tổ Công tác số 10 Ban Chỉ đạo 26 TPHCM chủ trì buổi làm việc

Cùng tham gia Tổ công tác có các đồng chí: Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Tổ phó Tổ công tác số 10; Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM, Tổ phó Thường trực Tổ công tác số 10.

Tại trụ sở Đảng ủy - UBND xã Long Điền, Tổ công tác làm việc với Ban Chỉ đạo 26 các địa phương thuộc Cụm công tác số 2 và số 3, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, hướng tới xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Đại tá Phạm Đình Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Cụm công tác số 2 gồm các địa phương Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Tân Thành, Châu Pha và Châu Đức; Cụm công tác số 3 gồm các địa phương Long Điền, Tam Long, Long Hương, Nghĩa Thành, Long Sơn và Hồ Tràm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc kiện toàn, duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo 26 cấp xã; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu xây dựng địa bàn không ma túy; công tác tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Tại buổi kiểm tra, Tổ công tác đối chiếu kết quả địa phương tự đánh giá với thực tế, ghi nhận cách làm hiệu quả và chỉ ra khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, qua đó đánh giá thực chất hiệu quả triển khai tại cơ sở.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Trần Thanh Đức nhấn mạnh, xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Thiếu tướng Trần Thanh Đức yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương xác định rõ trách nhiệm, phân công cụ thể theo tinh thần “8 rõ”, không để “điểm mù”, khoảng trống trách nhiệm hay khoán trắng nhiệm vụ phòng, chống ma túy cho lực lượng công an. Các địa phương cần tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý địa bàn, nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an TPHCM tiếp nhận, phối hợp Bộ đội Biên phòng thành phố phát hiện 23 vụ, 32 đối tượng; thu giữ 5g cỏ Mỹ, 775,4g ma túy tổng hợp và 0,1g heroin; phối hợp lực lượng Hải quan triệt phá 9 vụ, bắt giữ 12 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 4,28kg cocaine, 5,87kg methamphetamine, 2,02kg ketamine, 647,60g ketamine, Nimetazepam và 8,11kg cần sa.

MẠNH THẮNG