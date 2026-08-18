Vì một thành phố không ma túy năm 2030

Bắt đầu từ chuyên án VN10 vào tháng 3-2023, từ việc phát hiện hơn 11,3kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không, Công an TPHCM đã lần theo các mắt xích, bóc gỡ gần 500 nhánh, phân nhánh tại 34 tỉnh, thành, qua đó khởi tố 477 vụ án với hơn 2.700 bị can, thu giữ gần 600kg ma túy và gần 29.000 tỷ đồng.

Những con số kỷ lục này minh chứng cho sự thay đổi mang tính bước ngoặt về tư duy phá án: “Không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu và xử lý đến người sử dụng”.

Cách tiếp cận trên đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trừng trị đích đáng những kẻ gieo rắc "cái chết trắng" từ gốc rễ, cắt đứt triệt để các vòi bạch tuộc cung cấp ma túy ra xã hội. Tuy nhiên, chặn nguồn cung từ những chuyên án lớn mới chỉ là điều kiện cần. Để Nghị quyết 02-NQ/TU của Thành ủy TPHCM về nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 thực sự đi vào đời sống, phương thức quản lý địa bàn phải được nâng lên một tầm mức mới, khắt khe và chi tiết hơn.

Tại hội nghị quán triệt các nội dung, văn bản triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo 26/TP, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đặt ra yêu cầu mang tính thước đo trách nhiệm cho người đứng đầu. Theo đó, định kỳ hàng tháng, hàng quý các địa phương phải trả lời được câu hỏi: tình hình mua bán ma túy, số người nghiện, số người tái nghiện có giảm không, giảm bao nhiêu? Người dân có cảm thấy an toàn hơn không? Những con số này sẽ trở thành tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người đứng đầu.

Đặc biệt, một yêu cầu mang tính đột phá được đưa ra là từng xã, phường, khu phố phải xây dựng bằng được “bản đồ” về tình hình ma túy của chính địa phương mình. Có thể hiểu đây là biện pháp sơ đồ hóa chi tiết tất cả “chân rết” trong ma trận ngày càng phức tạp của tình hình tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Ở một siêu đô thị có mật độ dân cư đông đúc và biến động không ngừng như TPHCM, việc thiết lập bản đồ này giúp cơ quan chức năng nắm rõ từng ngõ ngách, từng dãy trọ. Từ đó, lực lượng thực thi pháp luật dễ dàng truy quét triệt để không chỉ ở những chuyên án lớn mà cả những vụ việc nhỏ lẻ mới phát sinh; qua đó không để tồn tại những “điểm mù” về mặt quản lý địa bàn. Bất cứ một mầm mống nào, dù là nhỏ nhất, cũng phải được nhận diện và nhổ bỏ trước khi chúng kịp bén rễ, tạo thành tụ điểm phức tạp.

Sự quyết liệt này không nằm ngoài mục đích bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Ma túy chính là tội phạm của các loại tội phạm. Trừ tận gốc ma túy là giải pháp trực tiếp để kéo giảm bạo lực, trộm cắp, cướp giật trên đường phố. Khi và chỉ khi "bản đồ ma túy" bị xóa trắng, TPHCM mới thực sự là một điểm đến an toàn tuyệt đối, để du khách thong dong gọi điện thoại mỗi khi ra đường mà không sợ nạn trộm cắp vặt.

Ý nghĩa nhân văn hơn cả, việc đẩy lùi ma túy sẽ trả lại sự bình yên cho từng khu phố, từng con hẻm, để xã hội bớt đi những cảnh đời bi kịch, những gia đình tan vỡ, khánh kiệt chỉ vì có người thân vướng vào vòng xoáy nghiện ngập.

Công cuộc này không phải là việc riêng của lực lượng công an. Nó đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Quản lý cư trú, nhà trọ, chung cư, kiểm soát cơ sở kinh doanh, phòng ngừa trong trường học, hỗ trợ việc làm và quản lý người sau cai nghiện đều là những mắt xích không thể tách rời để giảm nguồn cầu, giữ vững địa bàn đã được "làm sạch". Đã làm sạch thì phải giữ cho được, đã phát hiện phải truy quét đến cùng.

Tầm nhìn về một "TPHCM không ma túy năm 2030" có thể xem là một khế ước chính trị vững chắc giữa chính quyền và nhân dân. Với quyết tâm và sự vào cuộc cao nhất của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của toàn xã hội, TPHCM hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa đích đến này, tiếp tục khẳng định vị thế của một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và an toàn bậc nhất.

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TÂN BÌNH