Từ làm thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán không tiền mặt đến nhận diện lừa đảo trên không gian mạng, ngày hội chuyển đổi số năm 2026 tại xã Xuân Sơn (TPHCM) mang công nghệ đến gần hơn với người dân bằng những trải nghiệm thiết thực.

Ngày 21-11, UBND xã Xuân Sơn tổ chức ngày hội chuyển đổi số năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”.

Người dân tìm hiểu các ứng dụng tại trạm công dân số. Ảnh: SONG THƯ

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, cho biết địa phương đang triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Điểm nhấn của chương trình là 4 trạm trải nghiệm được thiết kế theo nhu cầu thực tế. Tại trạm công dân số, người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID mức độ 2, ứng dụng công dân số TPHCM, VNeTraffic và đăng ký chữ ký số cá nhân miễn phí.

Các em học sinh xã Xuân Sơn tham gia ngày hội. Ảnh: SONG THƯ

Ở trạm kinh tế số, các hộ kinh doanh được tư vấn sử dụng eTax Mobile, hóa đơn điện tử, thanh toán không tiền mặt và đăng ký thành lập hộ kinh doanh trực tuyến. Trong khi đó, Trạm Bình dân học vụ số tập trung hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tìm kiếm thông tin chính thống, nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và bảo vệ tài khoản cá nhân.

Cũng tại sự kiện này, đại diện VNPT giới thiệu Zalo mini App “UBND xã Xuân Sơn - Kết nối với người dân”, góp phần mở rộng kênh tương tác giữa chính quyền và người dân.

QUANG VŨ