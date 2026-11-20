Từ “Giờ thứ 9” đến “Ngày thứ Sáu không hẹn”, “Ngày thứ Năm không viết”, phường Tam Long triển khai nhiều cách làm linh hoạt, hướng đến rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Rút ngắn thời gian chờ đợi

Hơn 17 giờ, khi ngày làm việc đã kết thúc, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Long vẫn có người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Tranh thủ khung giờ phục vụ của mô hình “Giờ thứ 9” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Long, anh Nguyễn Mạnh Hùng (ngụ tại khu phố 2 Long Tâm) đến làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Long phục vụ người dân ở “Giờ thứ 9”.

﻿Ảnh: TRÚC GIANG

Tại đây, anh Hùng được cán bộ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn quy trình và giải đáp những vướng mắc. Với những người làm công việc gắn với khung giờ cố định, việc phường thực hiện mô hình “Giờ thứ 9”, tiếp nhận hồ sơ sau giờ hành chính giúp họ không phải xin nghỉ buổi làm để giải quyết việc gia đình.

“Có thêm khung giờ phục vụ buổi chiều tối, tôi có thể tranh thủ giải quyết thủ tục sau khi tan làm, không bị ảnh hưởng công việc trong ngày”, anh Hùng chia sẻ.

Thông tin về mô hình, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Long, cho biết, “Giờ thứ 9” được triển khai từ đầu tháng 11-2026, phục vụ từ 17-18 giờ, thứ hai đến thứ năm hàng tuần.

Trong khung giờ này, cán bộ, công chức tự nguyện tham gia tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp phường.

Mô hình ưu tiên hỗ trợ các thủ tục phát sinh thường xuyên, như hộ tịch, chứng thực, đất đai, bảo trợ xã hội và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi tiếp nhận của trung tâm phục vụ hành chính công.

Bên cạnh việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, cán bộ còn hỗ trợ người dân kê khai, nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, thanh toán trực tuyến và tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ.

Theo bà Loan, mô hình này giúp người dân, nhất là người lao động, hạn chế nghỉ làm để giải quyết thủ tục hành chính. “Đây cũng là dịp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số, góp phần đổi mới phương thức phục vụ, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo”, bà Loan thông tin.

Ngoài “Giờ thứ 9”, phường Tam Long còn triển khai mô hình “Ngày thứ Sáu không hẹn” nhằm rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính đủ điều kiện. Với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, công chức kiểm tra, xử lý và trả kết quả ngay trong buổi làm việc sau khi hoàn tất quy trình theo quy định. Đến nay, mô hình đã hỗ trợ 432 lượt người dân.

Chị Trần Ngọc Dung (khu phố 2, Hòa Long) cho biết, trước đây, sau khi nộp hồ sơ, người dân thường phải chờ đến chiều hoặc ngày hôm sau mới có kết quả, nay người dân được nhận kết quả ngay trong buổi nộp đơn, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức đi lại.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Chưa thành thạo các thao tác trên ứng dụng VNeID, khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Long làm thủ tục cư trú, bà Hồ Thị Tuyết (khu phố 1, Long Phước) đến quầy số 9 nhờ hỗ trợ.

Tại đây, cán bộ hướng dẫn bà truy cập ứng dụng, tra cứu thông tin và thực hiện từng bước cần thiết. “Nhờ được hướng dẫn cụ thể, tôi biết cách thực hiện, không còn lúng túng như trước”, bà Tuyết nói

Ông Lê Hữu Hiền, Chủ tịch UBND phường Tam Long, cho hay, mô hình “Quầy số 9” do Chi bộ UBND phường Tam Long đăng ký xây dựng, triển khai từ tháng 9-2026. Quầy tập trung hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VNeID, tra cứu thủ tục, kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ.

Đây cũng là đầu mối tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân để chuyển bộ phận chuyên môn xử lý. Đến nay, mô hình đã hỗ trợ 1.888 lượt người dân.

Cùng với việc hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số, phường Tam Long còn triển khai mô hình “Ngày thứ Năm không viết” từ tháng 5-2026.

Theo đó, công chức trực tiếp ghi hoặc đánh máy biểu mẫu theo thông tin người dân cung cấp, đọc lại để người dân kiểm tra trước khi ký tên hoặc điểm chỉ. Đến tháng 11-2026, mô hình đã hỗ trợ 570 lượt người dân.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Long chủ động đến tận nhà hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính. Người dân cũng được hướng dẫn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Ông Lê Hữu Hiền, Chủ tịch UBND phường Tam Long, nhận xét, các mô hình được triển khai từ nhu cầu thực tế đã giúp người dân thuận tiện hơn khi giải quyết thủ tục hành chính. Qua quá trình thực hiện, cán bộ cũng chủ động hơn trong hướng dẫn, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân.

TRÚC GIANG