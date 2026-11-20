Với chủ đề “ Giữ gìn bản sắc văn hóa – Lan tỏa giá trị di sản”, những ngày vừa qua phường Dĩ An, địa phương có số đông dân nhất TPHCM tổ chức nhiều chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam phục vụ người dân. Đợt cao điểm kéo dài đến ngày 24-11.

Trong đợt hoạt động cao điểm, hàng đêm tại Quảng trường phường Dĩ An liên tục diễn ra các chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Nguyễn Văn Đông tặng quà rút thăm may mắn cho người dân khi tham dự chương trình

Điểm nhấn của đợt hoạt động cao điểm là chương trình văn nghệ đêm 21-11 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc văn hóa – Lan tỏa giá trị di sản” phường Dĩ An, lần thứ nhất năm 2026. Tham dự chương trình, người dân được rút thăm trúng thưởng với các phần quà có giá trị như ti vi, tủ lạnh, xe đạp điện, xe máy…

Từ 14 đến 24-11, tại Quảng trường phường Dĩ An liên tục diễn ra các chương trình văn nghệ

Theo đồng chí Hồ Hồng Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đây là dịp để các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh thông qua câu chuyện về di sản. Từ đó góp phần khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương Dĩ An và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân.

Đông đảo người dân theo dõi các chương trình văn nghệ hàng đêm

Dịp này, các khu phố trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số; biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026.

Các đơn vị cũng tổ chức ký kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện phong trào xây dựng đô thị văn minh, phát huy đoàn kết, chung tay kiến tạo cộng đồng dân cư ngày càng phát triển.

Dĩ An là địa phương có đông dân số nhất TPHCM, với hơn 232.000 người, chủ yếu là người ngoài tỉnh đến sinh sống và lập nghiệp, chiếm gần 70% dân số của phường.

THẢO NGUYỄN