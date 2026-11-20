Đến tháng 10-2026, UBND phường Đông Hòa (TPHCM) đã trả lời 50/68 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi giải quyết và phối hợp xử lý của phường, đạt 73,53%. Các kiến nghị còn lại đang được tiếp tục giải quyết.

Chiều 20-11, Thường trực HĐND phường Đông Hòa tổ chức giám sát UBND phường về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Tuấn Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND phường Đông Hòa, chủ trì buổi giám sát

Theo báo cáo, trước và sau kỳ họp, cử tri có 73 ý kiến, kiến nghị, trong đó 5 ý kiến thuộc thẩm quyền trả lời của UBND TPHCM.

Trong số 68 ý kiến thuộc phạm vi giải quyết và phối hợp xử lý của UBND phường, đến tháng 10-2026, có 50 ý kiến đã được trả lời, đạt 73,53%. Các ý kiến còn lại đang được phối hợp giải quyết.

Kiến nghị của cử tri tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông, quy hoạch, đất đai, cấp giấy chứng nhận, môi trường, thủ tục hành chính, chế độ, chính sách và an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Nguyễn Văn Yêm vận động người dân bàn giao mặt bằng. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, UBND phường đã kiến nghị các sở, ngành xem xét, giải quyết, trong đó có hệ thống đèn tín hiệu trên tuyến ĐT743A, thoát nước, chiếu sáng đô thị và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

UBND phường cũng kiến nghị thành phố sớm phê duyệt điều chỉnh dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội giai đoạn 2; đề nghị Sở Xây dựng rà soát, xử lý những bất cập về giao thông trên quốc lộ 1K và ĐT743A.

Bên cạnh đó, phường Đông Hòa kiến nghị các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc bàn giao, đưa vào vận hành Trạm bơm xử lý nước thải khu tái định cư Châu Thới; tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3 TPHCM, phấn đấu chi trả dứt điểm trong quý 4-2026.

XUÂN TRUNG