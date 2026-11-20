Sáng 20-11, tại di tích Đình thần Tương Bình Hiệp, phường Chánh Hiệp (TPHCM) đã tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà của Thành phố và phường Chánh Hiệp đến các hộ gia đình, trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời trao học bổng động viên các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập.

Lãnh đạo địa phương dâng hương tại Đình Thần

Tham gia ngày hội, người dân khu phố Tương Bình Hiệp 2 đã tổ chức nhiều gian hàng 0 đồng, thưởng thức các món ăn dân gian và trải nghiệm không gian thư pháp.

﻿ Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và địa phương trao học bổng

Dịp này, địa phương cũng tổ chức Lễ Kỳ yên lần thứ 159. Đây là hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống mang đậm bản sắc của địa phương, được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Gian hàng áo dài 0 đồng

Bên cạnh di tích đình thần tại khu phố Tương Bình Hiệp 2, được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIX (khoảng vào năm 1888), phường Chánh Hiệp vẫn lưu giữ các giá trị di sản, văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của phường như làng nghề sơn mài, Lò lu Đại Hưng.

Trải nghiệm viết thư pháp

Di tích Đình thần Tương Bình Hiệp thờ Tiến sĩ Phan Thanh Giản (1796–1867), vị tiến sĩ khai khoa đầu tiên của vùng đất Nam Kỳ. Đây là ngôi đình duy nhất tại khu vực Đông Nam Bộ thờ cụ Phan Thanh Giản. Tại gian chính của đình có bàn thờ đặt trang trọng ở vị trí trung tâm cùng dòng chữ "Phan tướng công linh thần".

THẢO NGUYỄN