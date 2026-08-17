Xây dựng tượng đài Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống tại Cà Mau

Sáng 17-8, tại tỉnh Cà Mau, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp, cải tạo công viên Hồng Bàng và xây dựng tượng đài Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2026).

Đến dự có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Quốc hội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình

Công trình nâng cấp, cải tạo Công viên Hồng Bàng có diện tích hơn 10.000m², gồm các hạng mục chính: lát đá tự nhiên toàn bộ công viên, chỉnh trang hệ thống cây xanh, đầu tư nâng cấp hệ thống chiếu sáng, các hạng mục phụ trợ và bệ tượng đài với kinh phí 15 tỷ đồng, bằng nguồn vốn xã hội hoá.

Trong công viên Hồng Bàng sẽ xây dựng tượng đài Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng tỉnh Cà Mau với giá trị khoảng 30 tỷ đồng, theo hình thức chìa khóa trao tay.

Thượng tướng Lê Tấn Tới phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc. Tượng đài Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống sẽ là biểu tượng tôn vinh những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân; bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Vì vậy, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, thi công và giám sát cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công tuyệt đối đảm bảo an toàn, chất lượng và thẩm mỹ (đặc biệt là thẩm mỹ theo thiết kế); hoàn thành công trình đảm bảo tiến độ đề ra để công trình thực sự trở thành biểu tượng tương xứng với ý nghĩa của Tượng đài Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống.

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TẤN THÁI