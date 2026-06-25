Bộ Công an khánh thành công trình nâng cấp Di tích Hòn Đá Bạc và tặng đồng bào Cà Mau 500 căn nhà

Bí Thư tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi lễ

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình nâng cấp Di tích Quốc gia Hòn Đá Bạc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhấn mạnh, Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc không chỉ là danh lam thắng cảnh mà còn gắn với chiến công của lực lượng An ninh nhân dân, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần mưu trí, dũng cảm của lực lượng công an. Việc hoàn thành nâng cấp khu di tích và trao tặng 500 căn nhà cho người dân có ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc, góp phần gìn giữ giá trị truyền thống cách mạng, đồng thời chăm lo an sinh xã hội cho người dân địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi lời cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ nguồn lực cho Cà Mau trong công tác bảo tồn di tích lịch sử và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng trao bảng tượng trưng tặng 500 căn nhà cho đồng bào Cà Mau

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, 500 căn nhà được bàn giao là kết quả từ sự phối hợp giữa Bộ Công an, địa phương và các đơn vị đồng hành, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống. Đến nay, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp xây dựng hơn 33.000 căn nhà trên cả nước với tổng kinh phí gần 3.000 tỷ đồng.

Dịp này, Thượng tướng Phạm Thế Tùng thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện công trình nâng cấp Di tích Hòn Đá Bạc và xây dựng 500 căn nhà cho người dân.

TẤN THÁI