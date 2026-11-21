Ngày 21-11, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Câu lạc bộ Golf Cội nguồn và các đơn vị liên quan tổ chức Giải Golf Xuân Hương - Cội nguồn - Đà Lạt, với chủ đề “Kết nối tinh hoa - Lan tỏa giá trị”.

Giải đấu năm nay quy tụ 144 golf thủ đến từ nhiều địa phương trong cả nước, tranh tài theo thể thức đấu gậy 18 hố tại Sân Golf Dalat Palace Golf Club (Đồi Cù). Đây là một trong những hoạt động thể thao ý nghĩa trong chuỗi sự kiện chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Giải golf thu hút 144 vận động viên thi đấu

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, giải đấu tạo sân chơi giao lưu, kết nối giữa các golf thủ, câu lạc bộ, doanh nhân và doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch của Đà Lạt nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phát biểu tại lễ khai mạc

Các golf thủ tham dự tại giải

Thông qua giải đấu, địa phương mong muốn giới thiệu những lợi thế về cảnh quan, khí hậu và điều kiện phát triển du lịch golf, mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác, kết nối đầu tư, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và khẳng định hình ảnh Đà Lạt là điểm đến hấp dẫn, thân thiện và giàu tiềm năng.

Đặc biệt, toàn bộ nguồn lực huy động từ giải đấu sẽ được dành cho hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ học sinh khó khăn trên địa bàn.

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