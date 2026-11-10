Quảng Ngãi giúp người dân an cư, phòng tránh thiên tai

Nhằm khắc phục hậu quả thiên tai tại một số địa phương, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án để người dân ổn định nơi ở, yên tâm lao động, sản xuất.

Người dân thôn Cách Mạng, xã Măng Ri có nơi ở mới

Hết nỗi lo sạt lở núi

Tháng 9-2025, người dân thôn Róok Mẹt, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi đứng trước nỗi lo sạt lở khi mưa lớn làm quả đồi gần khu dân cư xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài gần 200m. Phía sau nhà một số hộ cũng xuất hiện những vết nứt đất kéo dài.

Trước nguy cơ sạt lở, đe dọa tài sản và tính mạng, ngay trong mùa mưa bão chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 12 hộ dân với 54 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đây là giải pháp cấp thiết trước mắt nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Sau đó, xã Đăk Plô kiến nghị tỉnh đầu tư công trình kè chống sạt lở tại thôn Róok Mẹt để xử lý nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn lâu dài cho khu dân cư.

Được tỉnh bố trí 6 tỷ đồng, công trình bắt đầu triển khai từ tháng 3-2026 và hoàn thành vào tháng 9-2026. Các hạng mục chính gồm đào, hạ bậc ta luy kết hợp xây dựng hệ thống kè gia cố sườn đồi, góp phần ổn định mái dốc, hạn chế nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão.

Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô, ngay sau khi được tỉnh bố trí kinh phí, địa phương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thi công, thường xuyên đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ để công trình hoàn thành trước mùa mưa bão. Đến nay, khu vực không còn xảy ra sạt lở, người dân yên tâm sinh sống.

Cũng tại xã Đăk Plô, tỉnh hỗ trợ thêm 5 tỷ đồng để khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng do mưa lũ. Đến nay, 4 tuyến đường đã được sửa chữa, khắc phục, giúp người dân đi lại an toàn, thuận lợi hơn trong lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.

Người dân thôn Cách Mạng, xã Măng Ri đã hoàn thành xây dựng nhà tại nơi ở mới

An cư nơi ở mới

Người dân thôn Cách Mạng, xã Măng Ri trước đây sống tại khu vực đồi núi, nơi xuất hiện nhiều vết nứt khiến nguy cơ sạt lở luôn hiện hữu. Những đêm mưa lớn, chính quyền địa phương phải tổ chức di dời người dân.

Để giúp dân an cư, xã Măng Ri cùng các lực lượng hỗ trợ đã triển khai di dời 78 hộ dân đến nơi ở mới. Dự án được triển khai từ tháng 12-2025, đến nay, toàn bộ 78 hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới, từng bước ổn định cuộc sống. Những ngày này, bà con tất bật lao động, sản xuất, chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên trong những căn nhà mới.

Theo ông A Hà, Trưởng thôn Cách Mạng, tại nơi ở cũ trước đây, mỗi khi mùa mưa bão đến, bà con luôn lo lắng vì nguy cơ sạt lở. Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, hỗ trợ di dời đến nơi ở mới, cuộc sống của người dân hiện đã ổn định, không còn nỗi lo sạt lở. Bà con rất vui mừng khi có nơi ở an toàn để yên tâm lao động, sản xuất.

Theo ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh và sự vào cuộc của địa phương, 78 hộ dân đã có nơi ở an toàn, cuộc sống dần ổn định, bà con yên tâm phát triển kinh tế. Thời gian tới, xã sẽ triển khai các mô hình kinh tế nhằm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống tại nơi ở mới.

HỮU PHÚC