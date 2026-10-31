Gia Lai chuẩn bị mở thị trường tín chỉ carbon

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt đề án tổng thể phát triển thị trường tín chỉ carbon, hướng tới khai thác giá trị hơn 1 triệu ha rừng và hệ sinh thái, tạo nguồn tài chính mới phục vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo lộ trình, từ nay đến năm 2028, tỉnh sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu carbon, hệ thống đo lường, báo cáo và thẩm định (MRV), đồng thời thí điểm từ 1 đến 3 dự án carbon rừng, carbon thủy sản, bảo tồn biển và giảm phát thải từ vận tải xe buýt công cộng.

Giai đoạn 2029-2030, Gia Lai phấn đấu đưa tín chỉ carbon rừng tham gia sàn giao dịch trong nước theo lộ trình quốc gia. Tỉnh đặt mục tiêu có 20.000ha diện tích canh tác trồng trọt giảm phát thải, thu gom và tái sử dụng 100% chất thải chăn nuôi tại các trang trại lớn, tối thiểu 30% xe buýt sử dụng năng lượng xanh. Đến năm 2050, tỉnh hướng tới hình thành hệ sinh thái carbon minh bạch, kết nối chặt chẽ với thị trường quốc tế.

Gia Lai có lợi thế với diện tích tự nhiên hơn 21.500km², hơn 1,03 triệu ha rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp, độ che phủ gần 46%. Trong đó, gần 692.000ha rừng tự nhiên là nền tảng triển khai cơ chế giảm phát thải REDD+, hơn 294.000ha rừng trồng phục vụ gia tăng trữ lượng carbon.

Người dân xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai chủ động phát triển các mô hình trồng rừng gỗ lớn

Ngoài lâm nghiệp, Gia Lai còn khai thác tiềm năng giảm phát thải trên gần 977.000ha đất sản xuất nông nghiệp với các cây trồng chủ lực như: cà phê, cao su, hồ tiêu, sắn và mía. Các giải pháp được định hướng gồm canh tác lúa giảm phát thải, nhân rộng nông nghiệp tái sinh, kiểm soát khí nhà kính trong chăn nuôi quy mô lớn, phát triển năng lượng tái tạo và hệ sinh thái carbon xanh tại vùng ven biển, đầm phá.

Theo đề án, giá trị tài nguyên thiên nhiên sẽ từng bước được chuyển hóa thành tài sản môi trường có thể giao dịch. Nguồn thu hợp pháp từ tín chỉ carbon được quản lý công khai, ưu tiên tái đầu tư cho bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế bền vững cho người dân.

XUÂN HUYÊN