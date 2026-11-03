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Quảng Ngãi đón 6 triệu lượt khách trong 10 tháng

Ngày 3-11, thông tin từ Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, hoạt động du lịch trên địa bàn thời gian qua duy trì phát triển ổn định, đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng.

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Măng Đen là điểm du lịch thu hút khách của tỉnh Quảng Ngãi

Trong tháng 10, Quảng Ngãi đón khoảng 480.000 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt 8.700 lượt, tăng 2%. Doanh thu du lịch trong tháng đạt 408 tỷ đồng, tăng 14%, thu ngoại tệ đạt 1,9 triệu USD.

Trong 10 tháng năm 2026, Quảng Ngãi đón khoảng 6 triệu lượt khách, đạt 98% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 123.900 lượt, vượt 12% kế hoạch. Tổng doanh thu du lịch đạt 5.341 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch năm, vượt 27%; thu ngoại tệ đạt 27 triệu USD, đạt 108% kế hoạch, vượt 8%.

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Du khách đến Măng Đen du lịch

Theo bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, thành quả của ngành du lịch trong 10 tháng năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn của các điểm đến du lịch Quảng Ngãi ngày càng được phát huy. Kết quả này có sự đóng góp từ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh trong định hướng phát triển, thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng và lợi thế du lịch tại các địa phương.

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Để phục vụ du khách, Măng Đen tổ chức cồng chiêng, múa xoang

Các địa phương cũng chú trọng khai thác cảnh quan thiên nhiên, gắn phát triển sản phẩm du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội và trải nghiệm cộng đồng được tổ chức, góp phần tạo nên những sản phẩm mang bản sắc riêng, thu hút du khách.

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Quảng Ngãi chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc

Thời gian tới, ngành du lịch tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp và điểm du lịch để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển thêm các hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống và cảnh quan thiên nhiên. Cùng với đó, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, mở rộng thị trường và thu hút du khách. Qua đó, góp phần tăng doanh thu, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

HỮU PHÚC

Từ khóa

Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi Du lịch Quảng Ngãi Măng Đen Khách quốc tế du lịch

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