Chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, mỗi người dân là một đại sứ du lịch

Theo Ban Tổ chức Festival Cồng chiêng và Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya, đêm hội Cồng chiêng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự.

Đêm hội Cồng chiêng là sự kiện tiêu điểm trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng và Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya, diễn ra từ ngày 30-10 đến 8-11, với 1.487 nghệ nhân đến từ 11 tỉnh, thành phố tham dự.

Đêm khai hội cồng chiêng Gia Lai (7-11) thu hút đông đảo người dân, du khách. Ảnh: PHẠM QUÝ

Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức như trình diễn cồng chiêng, phục dựng lễ mừng nhà rông mới, triển lãm không gian văn hóa cồng chiêng, lễ hội đường phố và giao lưu văn hóa các dân tộc.

Dịp này, tỉnh còn tổ chức quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và tôn vinh cà phê Gia Lai.

Các đại biểu, nghệ nhân, giới trẻ cùng hòa mình vào vòng xoang bên ánh lửa hội cồng chiêng. Ảnh: PHẠM QUÝ

Do lượng người tập trung đông trong đêm 7-11 khiến công tác tổ chức, phục vụ và vệ sinh môi trường còn một số thiếu sót; rác thải phát sinh sau sự kiện ảnh hưởng đến cảnh quan, không gian công cộng.

Ngay trong sáng 8-11, các lực lượng chức năng đã khẩn trương thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, khôi phục không gian xanh, sạch, đẹp cho phố núi Pleiku.

Ban Tổ chức đã tiếp thu các ý kiến góp ý, đồng thời mong nhận được sự cảm thông của người dân, du khách.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là Kiệt tác Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại năm 2005. Festival năm nay càng thêm ý nghĩa khi tỉnh đón nhận danh hiệu Bảo vật quốc gia đối với bộ chiêng Ko Đơ. Gia Lai xác định người dân là chủ thể bảo tồn di sản, đồng thời đẩy mạnh số hóa các giá trị văn hóa có nguy cơ mai một và hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ. Nghệ nhân Ba Na tái hiện những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình. Ảnh: PHẠM QUÝ Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và người dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, ứng xử văn minh và hỗ trợ du khách, với thông điệp: “Mỗi người dân Gia Lai là một đại sứ du lịch! Mỗi hành động đẹp hôm nay là một lời mời du khách trở lại ngày mai!”.

NGỌC OAI