Sáng 17-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại xã Ia Boòng.

Clip Lễ viếng, truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Thái Đại Ngọc (bên phải), Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an táng. Ảnh: LK

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đọc điếu văn tại lễ truy điệu. Ảnh: LK

Đọc điếu văn truy điệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, việc tìm kiếm, đưa 18 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông thể hiện lòng biết ơn, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người lính được trở về; mỗi phần mộ được an táng là thêm một địa chỉ để đồng bào, đồng đội và các thế hệ hôm nay, mai sau tưởng nhớ, tri ân.

Đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an táng. Ảnh: LK

Sau lễ truy điệu, 18 hài cốt liệt sĩ được đưa đến khu vực an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông. Lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện nghi thức an táng, thắp hương tưởng niệm, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: LK

HỮU PHÚC