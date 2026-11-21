Ngày 21-11, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai có thông cáo báo chí về kế hoạch tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo đó, lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 6-12, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), được dàn dựng thành chương trình nghệ thuật đặc biệt: một đại nhạc hội quy mô lớn kết hợp âm nhạc, nghệ thuật trình diễn đương đại, công nghệ sân khấu, ánh sáng, pháo hoa.

Với thông điệp “Từ bản nguyên đất trời - Qua chiều sâu bản sắc - Đến khát vọng vươn tầm”, chương trình tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất Gia Lai, nơi đại ngàn gặp biển xanh.

Lễ hội cồng chiêng Gia Lai trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia, thu hút đông đảo người dân, du khách. Ảnh: PHẠM QUÝ

Chương trình được xây dựng theo hành trình nghệ thuật xuyên suốt, từ vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời, âm vang văn hóa đại ngàn đến tinh hoa bản sắc và khát vọng hội nhập, phát triển. Điểm nhấn là màn trình diễn ca khúc chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, với sự hội tụ của nhiều nghệ sĩ, diễn viên kết hợp hình ảnh các nền kinh tế APEC…

Sau phần nghệ thuật bế mạc được truyền hình trực tiếp, chương trình tiếp tục với “Mega Concert” gồm các màn trình diễn solo, song ca và tiết mục sôi động của nhiều nghệ sĩ trẻ.

Dự kiến, sự kiện có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ như Pháp Kiều, Phạm Anh Duy, Bảo Anh, Đặng Hồng Hải...

Thông qua chương trình, Gia Lai tiếp tục quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa, sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú, năng động, sáng tạo và rộng mở với du khách trong nước, quốc tế.

Trong tháng 10-2026, Gia Lai đón khoảng 798.000 lượt khách, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, lượng khách đạt khoảng 14,3 triệu lượt, tăng 24,6%; tổng thu từ du lịch vượt 31.000 tỷ đồng.

NGỌC OAI