Hà Nội: Đầu tư 22.200 tỷ đồng tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm

Chiều nay, 28-10, tại kỳ họp thứ 7, với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo nghị quyết, dự án tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận có sơ bộ tổng mức đầu tư 22.229 tỷ đồng, triển khai tại địa bàn hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2029.



Trụ sở UBND TP Hà Nội. Ảnh: THUẬN AN

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần độc lập. Dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án, với quy mô nghiên cứu quy hoạch là 66,82ha, trong đó diện tích sử dụng đất đề xuất là 30,82ha. Tổng mức đầu tư dự kiến 9.924 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, theo hình thức đầu tư công. UBND phường Hoàn Kiếm được giao làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía đông và phía bắc hồ Hoàn Kiếm. Công trình dự kiến có 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 82.600m², với tổng mức đầu tư 4.611 tỷ đồng. Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô là nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án.

Đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết. Ảnh: THUẬN AN

Theo phương án dự kiến, nguồn thu từ tiền thuê đất khai thác không gian ngầm đạt khoảng 1.600 tỷ đồng, được sử dụng để đóng góp vào ngân sách thanh toán cho dự án thành phần 3.

Dự án thành phần 3 gồm đầu tư xây dựng công trình, cải tạo và chỉnh trang cảnh quan hồ Hoàn Kiếm cùng khu vực phụ cận theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, với sơ bộ tổng mức đầu tư 7.694 tỷ đồng.

Các hạng mục chính gồm xây mới khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội, dự kiến 3.518 tỷ đồng; cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố là 268 tỷ đồng; cải tạo cảnh quan khu vực phía Đông Nam hồ Hoàn Kiếm là 3.908 tỷ đồng. Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô là nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án thành phần này.

Về phương thức thanh toán đối với dự án thành phần 3, Hà Nội sẽ thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và giá trị thuê đất khai thác sử dụng không gian ngầm ở dự án thành phần 2, hoặc thanh toán bằng ngân sách nhà nước từ nguồn ngân sách thu được sau đấu giá 6 khu đất. Quỹ đất thanh toán 6 khu đất này có tổng diện tích 7,31ha, giá trị sơ bộ 4.878 tỷ đồng. Các khu đất dự kiến bao gồm: khu đất tại đường Tràng Tiền (0,77ha), khu đất hai bên bưu điện (0,52ha), số 1-3 đường Tăng Bạt Hổ (2,29ha), số 5 đường Lê Thánh Tông (0,34ha), số 15 đường Hai Bà Trưng (0,09ha) và khu đất tại xã Đông Anh (3,3ha).

NGUYỄN HƯỞNG