Thanh toán QR xuyên biên giới: Mở thêm cửa đón khách quốc tế

Nhờ kết nối các hệ thống thanh toán xuyên biên giới, khách quốc tế đến Việt Nam có thể dễ dàng sử dụng ứng dụng từ quê nhà, từ đó mở ra cơ hội lớn cho nhiều doanh nghiệp, cửa hàng và hộ kinh doanh trong nước.

Khách quốc tế không cần đổi tiền

Trong chuyến công tác tới TPHCM hồi tháng 5-2026, ông Lee Wei Loong, du khách Singapore, vẫn phải mang theo thẻ tín dụng và đổi một ít tiền mặt để chi tiêu. Nhưng đến chuyến du lịch cùng gia đình mới đây, ông Loong đã có thể sử dụng LiquidPay, Aleta Planet và DCS DeCard quét mã QR trả tiền tại nhiều nhà hàng, chợ, khách sạn, trung tâm thương mại... của TPHCM.

“Tỷ giá quy đổi được hiển thị trực tiếp trên ứng dụng trước khi xác nhận giao dịch nên tôi yên tâm thanh toán mà không cần mang theo tiền mặt hay đổi ngoại tệ”, ông Loong chia sẻ.

Từ đầu tháng 8-2026, chị Lu Suan, du khách đến từ Bắc Kinh (Trung Quốc), cũng có thể dùng WeChat và WeChat Pay quét trực tiếp mã VietQRGlobal để thanh toán tại một nhà hàng Nhật ở Trung tâm thương mại Vincom (phường Sài Gòn, TPHCM).

Nhờ vậy, chị gần như không còn phải đổi tiền mặt hay mang theo thẻ tín dụng mỗi lần đến Việt Nam. Không chỉ khách Trung Quốc và Singapore, du khách từ Hàn Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan cũng có thể sử dụng các phương thức thanh toán bằng mã QR được kết nối với Việt Nam.

Du khách nước ngoài thanh toán qua QR code tại một quán cà phê ở Việt Nam. Ảnh: Đình Bảo

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Dùng ứng dụng thanh toán quen thuộc từ quê nhà để quét mã QR tại điểm bán đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhóm khách này.

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, số lượng giao dịch của du khách Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng gấp gần 8 lần; giá trị giao dịch tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, số lượng giao dịch của người Việt Nam tại 3 thị trường này tăng gấp gần 5 lần, giá trị giao dịch tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng giao dịch của du khách Trung Quốc sử dụng ứng dụng thanh toán của Trung Quốc để quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam tăng gấp 3 lần về số lượng và gấp 4 lần về giá trị so với tháng 4-2026.

Thêm cơ hội bán hàng

Hình thức thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR cũng đang dần xuất hiện tại các khu chợ truyền thống, quầy hàng lưu niệm... Hơn 20 ngân hàng và trung gian thanh toán tại Việt Nam đã tham gia thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) đã tích hợp phương thức thanh toán WeChat Pay trên mã VietQRGlobal. Khách Trung Quốc có thể dùng WeChat, WeChat Pay quét trực tiếp mã VietQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán của BVBank.

Khi giao dịch phát sinh, hệ thống tự động trừ tiền nhân dân tệ từ ví WeChat Pay của khách, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch và ghi nhận bằng VND vào tài khoản của hộ kinh doanh. Nhờ đó, người bán không phải trang bị thêm máy POS (thiết bị quẹt thẻ) hay chuẩn bị tiền lẻ ngoại tệ. Theo đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank), khách Trung Quốc có thể sử dụng ví Alipay để quét mã VietQRGlobal và thanh toán tại nhiều điểm chấp nhận của ngân hàng.

Bà Duyên, chủ một sạp hàng ăn tại chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TPHCM), cho biết, khoảng 70% khách hàng của quán lựa chọn thanh toán không dùng tiền mặt; với nhóm khách trẻ, tỷ lệ này lên tới 80%-90%. Khách quốc tế, đặc biệt là khách hàng châu Á, thanh toán qua mã QR ngày càng nhiều. Cách thanh toán này giúp giữ chân được những khách trước đây có thể bỏ đi chỉ vì không mang theo tiền mặt”, bà Duyên nói.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Thanh toán xuyên biên giới kết nối để thúc đẩy kinh tế Thanh toán xuyên biên giới không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà quan trọng hơn là giá trị kinh tế được tạo ra từ những kết nối thanh toán. Du khách đến Việt Nam hay cửa hàng, hộ kinh doanh có thể thanh toán thuận tiện bằng tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Hạ tầng thanh toán chỉ là điểm khởi đầu, kết nối kinh tế mới là mục tiêu mà chúng ta hướng tới. Ngân hàng Nhà nước đã triển khai hợp tác thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam với Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore, đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác với một số quốc gia trong khu vực và đối tác khác. Kết nối này không chỉ tạo thêm lựa chọn thanh toán thuận tiện cho người dân, du khách mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh.

HẠNH NHUNG