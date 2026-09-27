Đề xuất đầu tư các kho, trạm trung chuyển cung ứng xăng dầu sang Lào tại Nghệ An

Cục Năng lượng - Dầu khí vừa trình hồ sơ đề xuất Bộ Công thương bổ sung các kho, trạm trung chuyển cung ứng xăng dầu sang Lào tại tỉnh Nghệ An, với tổng quy mô dự kiến 110.000-160.000m³, cùng tuyến đường ống xăng dầu kết nối Việt Nam - Lào khoảng 80-100km.

Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, TPHCM. Ảnh minh họa: ĐỖ BÁCH KHOA

Theo hồ sơ, việc bổ sung các công trình này nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và hợp tác năng lượng Việt Nam - Lào.

Nghệ An có vị trí thuận lợi để hình thành đầu mối tiếp nhận, dự trữ, trung chuyển, cung ứng xăng dầu cho khu vực Bắc Trung bộ và thị trường Lào.

Theo Cục Năng lượng - Dầu khí, hoạt động cung ứng xăng dầu từ Việt Nam sang Lào hiện chủ yếu bằng đường bộ, phụ thuộc năng lực vận tải, điều kiện giao thông và tình hình tại các cửa khẩu.

Nghiên cứu hệ thống kho, trạm trung chuyển và tuyến đường ống có thể hình thành phương thức tiếp nhận, tồn chứa, trung chuyển và vận chuyển xăng dầu ổn định với khối lượng lớn. Qua đó, giảm áp lực vận tải đường bộ, nâng cao khả năng bảo đảm nguồn cung cho thị trường Lào.

Hồ sơ đề xuất khu vực Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) có lợi thế về cảng biển, giao thông kết nối và khả năng liên kết mạng lưới phân phối xăng dầu của Bắc Trung bộ. Theo định hướng phát triển hệ thống cảng biển Nghệ An, khu bến Bắc Cửa Lò có chức năng tiếp nhận xăng dầu, tạo điều kiện hình thành chuỗi hạ tầng gồm cảng tiếp nhận, kho tồn chứa, hệ thống vận chuyển và mạng lưới phân phối.

Tuy nhiên, Bộ Công thương cho rằng, việc lựa chọn địa điểm, quy mô và công nghệ kho xăng dầu phải được đánh giá về khoảng cách an toàn với khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch; đồng thời đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường...

Bộ Công thương đang lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan trước khi hoàn thiện hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo.

PHÚC VĂN