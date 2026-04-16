Sau hơn 20 năm triển khai, Việt Nam có 190 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia. Năm 2025, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 519,6 tỷ USD, tăng hơn 200 tỷ USD so với năm 2020, xếp thứ 32 trong tổng số 193 nền kinh tế.

Sáng 16-4, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức lễ khai mạc và diễn đàn quốc tế về Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 với chủ đề “Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 16 đến 23-4 trên phạm vi cả nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam cho rằng: Thương hiệu quốc gia phải được xác định là tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh tổng thể và uy tín của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc xây dựng Thương hiệu quốc gia không chỉ gắn với hình ảnh sản phẩm “Made in Vietnam”, mà còn là quá trình củng cố uy tín quốc gia và gia tăng sức mạnh mềm trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu khai mạc. Ảnh: NAM NGUYỄN

Theo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), sau hơn 20 năm triển khai, Chương trình Thương hiệu quốc gia đã mở rộng rõ rệt về quy mô và vị thế. Năm 2003, Việt Nam có 30 doanh nghiệp được công nhận. Đến năm 2026, tăng lên 190 doanh nghiệp được công nhận. Kết quả này phản ánh sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Bộ Công thương cho biết, năm 2025, Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt giá trị 519,6 tỷ USD, xếp thứ 32 trong tổng số 193 nền kinh tế, tăng hơn 200 tỷ USD so với năm 2020.

Theo Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Hoàng Minh Chiến, định hướng phát triển Thương hiệu quốc gia trong giai đoạn tới dựa trên các trụ cột gồm doanh nghiệp là trung tâm, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực, văn hóa là nền tảng, cùng với mở rộng hội nhập quốc tế. Tại diễn đàn, các chuyên gia kinh tế cho rằng, thương hiệu quốc gia cần được xây dựng trên hàm lượng tri thức, công nghệ và bản sắc văn hóa, thay vì dựa vào lợi thế chi phí thấp.

Quang cảnh diễn đàn sau lễ khai mạc, sáng 16-4. Ảnh: NAM NGUYỄN

Nội dung được nêu tại diễn đàn là Chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế” (Go Global) giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định số 626/QĐ-TTg. Chương trình đặt mục tiêu đào tạo 10.000 lượt doanh nghiệp, hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch quốc tế hóa, hỗ trợ 100 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chính sách được điều chỉnh theo hướng Nhà nước đồng hành và chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Cục Xúc tiến thương mại đề xuất xây dựng Chiến lược Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2045 theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 2026-2030, tập trung hoàn thiện hệ thống tiêu chí theo hướng thực chất, hướng tới 1.000 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia.

Giai đoạn 2030-2035, đặt mục tiêu có từ 5 đến 10 thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam vào tốp 500 thế giới, nâng hạng thương hiệu quốc gia lên tốp 25 toàn cầu.

Tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới xây dựng hình ảnh nền kinh tế hiện đại, sáng tạo, phát triển bền vững, trong đó sản phẩm Việt Nam gắn với giá trị và bản sắc riêng.

PHÚC VĂN