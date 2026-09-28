Kinh tế

Quý 4, ngành nông, lâm, thủy sản phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 18 tỷ USD để hoàn thành mục tiêu năm

SGGPO

3 tháng cuối năm, mỗi tháng ngành nông nghiệp cần xuất khẩu gần 6 tỷ USD nông, lâm, thủy sản để đạt mục tiêu cả năm 2026 đạt 74 tỷ USD trở lên.

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Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản hướng tới mục tiêu kim ngạch trên 74 tỷ USD năm 2026. Ảnh minh họa có dùng AI

Ngày 28-9, tại hội nghị giao ban công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đang tập trung các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng đầu năm ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Để đạt mục tiêu xuất khẩu hơn 74 tỷ USD cả năm, trong 3 tháng tới, cần đạt kim ngạch bình quân 5,97 tỷ USD mỗi tháng.

Trong quý 4, ngành nông nghiệp xác định tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, tháo gỡ các rào cản về tiêu chuẩn, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, vùng nuôi và cơ sở đóng gói.

Đối với hoạt động khai thác thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá, hướng tới tháo gỡ “thẻ vàng” theo khuyến cáo của EC trong năm 2026.

Với mặt hàng rau quả, tiếp tục kiểm soát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và truy xuất nguồn gốc. Bộ cũng đang đẩy nhanh kết nối, đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường.

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Từ khóa

xuất khẩu nông sản kim ngạch quý 4-2026

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