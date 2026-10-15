An Giang: Khởi tố giám đốc phòng giao dịch ngân hàng vì lừa đảo

Ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lương Phú Quới (sinh năm 1991, cư trú xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.‎

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với bị can Lương Phú Quới. Ảnh: TIẾN TẦM

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ tháng 11-2020 đến 5-2025, Lương Phú Quới (thời điểm này là giám đốc phòng giao dịch thuộc một ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang) nợ nần nhiều người, không có khả năng chi trả. Quới đưa ra thông tin gian dối cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt.

Tin tưởng, ngày 12-12-2024, ông Đ.V.M. (xã Tây Phú, tỉnh An Giang) đã cho Quới vay số tiền 1,2 tỷ đồng. Quới chiếm đoạt số tiền này để trả nợ cho người khác rồi bỏ trốn.

Ngày 8-10-2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phát hiện Quới lẫn trốn tại tỉnh Đồng Nai nên đã áp giải về địa phương làm việc. Tại cơ quan công an, Quới đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

TẤN THÁI