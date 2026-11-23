Văn phòng Quốc hội vừa phát hành Công văn số 4003/VPQH-TTTVBT ngày 23-11-2026 công bố 5 nghị quyết vừa được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI thông qua.

Theo Nghị quyết số 48/2026/QH16 về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2027, Quốc hội thông qua tổng số thu NSNN là 3.334.338 tỷ đồng và tổng số chi NSNN là 4.073.935 tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 739.597 tỷ đồng (tương đương 4,5% GDP). Tổng mức vay của NSNN là 1.279.717 tỷ đồng. Nghị quyết cũng quy định tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, công tác điều hành tài khóa, chính sách cải cách tiền lương và an sinh xã hội năm 2027.

Theo Nghị quyết số 49/2026/QH16 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, Quốc hội quyết định phân bổ tổng số thu ngân sách trung ương (NSTW) là 1.775.593 tỷ đồng và tổng số chi NSTW là 2.364.411 tỷ đồng. Trong đó, dự toán chi bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương là 408.747 tỷ đồng và chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 311.363 tỷ đồng. Nghị quyết phân bổ cụ thể chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên cho từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đồng thời giao Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện, siết chặt kỷ luật tài chính.

Theo Nghị quyết số 50/2026/QH16 phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2025, Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2025 với tổng số thu cân đối NSNN là 4.267.354 tỷ đồng và tổng số chi cân đối NSNN là 4.560.931 tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 400.163 tỷ đồng (bằng 3,1% GDP). Tổng mức vay của NSNN là 763.909 tỷ đồng. Nghị quyết yêu cầu Chính phủ công khai kết quả quyết toán, xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng, tạm ứng quá hạn và tăng cường kiểm toán, quản lý tài chính công.

Theo Nghị quyết số 472/NQ-UBTVQH16 về công tác nhân sự HĐND TP Đồng Nai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trần Văn Mi kể từ ngày 11-11-2026.

Theo Nghị quyết số 473/NQ-UBTVQH16 về công tác nhân sự HĐND TP Đồng Nai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ ngày 11-11-2026.

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ANH PHƯƠNG