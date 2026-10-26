Văn hóa

Án mạng karaoke và Trại buôn người "chạy đua" hút người xem

SGGPO

Hai phim Án mạng karaokeTrại buôn người cùng tạo nên cuộc đua hấp dẫn tại phòng vé Việt.

Án mạng karaoke và Trại buôn người "chạy đua" hút người xem

Theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong 3 ngày cuối tuần (từ ngày 23 đến 25-10), Án mạng karaoke dẫn đầu doanh thu phòng vé với hơn 21 tỷ đồng cùng 231.509 vé. Phim cũng dẫn đầu về số lượng suất chiếu với 8.997 suất chiếu.

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Tổng doanh thu phòng vé của "Án mạng karaoke". Nguồn: Box Office Vietnam

Tính đến sáng 26-10, bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng hiện đạt doanh thu hơn 32 tỷ đồng.

Sau 4 tuần đứng đầu doanh thu phòng vé, bộ phim Trại buôn người đã tụt xuống vị trí thứ 2 khi thu về thêm hơn 11 tỷ đồng. Bộ phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 484 tỷ đồng.

Với mức doanh thu này, phim hiện đứng vị trí số 3 trong danh sách các phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt, hiện chỉ xếp sau Mưa đỏMai.

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"Án mạng karaoke" soán ngôi vị trí số 1 phòng vé của "Trại buôn người". Nguồn: Box Office Vietnam

Trong top 5 phòng vé Việt cuối tuần qua, 3 đại diện còn lại đều là các phim ngoại nhập. Lần lượt là Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh; Shaun the Sheep: Quái lạ ghé nhà BTS World Tour 'Arirang' In São Paulo: Live Viewing.

Sau các phần phim trước đó rất thành công, Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh không có doanh thu bùng nổ khi hiện phim đạt tổng doanh thu gần 40 tỷ đồng.

Đặc biệt, BTS World Tour 'Arirang' In São Paulo: Live Viewing dù số lượng suất chiếu thấp (51 suất), lượng vé bán ra chỉ 4.097 vé nhưng nhờ giá vé cao nên vẫn đạt doanh thu hơn 1,2 tỷ đồng.

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"Trại buôn người" hiện đang xếp thứ 3 trong danh sách những phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt. Nguồn: Box Office Vietnam

Tuần này, phòng vé Việt hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh gay cấn khi có thêm một phim Việt mới ra mắt là Chị chị em em 3. Tác phẩm có sự tham gia của dàn diễn viên ăn khách: Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Chi Pu, Quốc Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, NSND Lê Khanh... Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 30-10.

Bên cạnh đó, còn có loạt phim ngoại nhập đáng chú ý: Clayface; Phim điện ảnh về bộ đôi anh hùng 2026: Kamen Rider ZEZTZ & Siêu Cảnh sát Vũ trụ Gavan Infinity; Mộ đom đóm (chiếu lại)…

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HẢI DUY

Từ khóa

trại buôn người án mạng karaoke chị chị em em 3 doanh thu

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