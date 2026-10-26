Âm nhạc, ẩm thực Hàn Quốc hút khách tại Hà Nội

Các màn trình diễn âm nhạc, gian hàng ẩm thực và hoạt động trải nghiệm làm kim chi thu hút đông đảo người dân, du khách tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026.

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 24 và 25-10 tại Hà Nội, do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, lễ hội năm nay có 39 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực Hàn Quốc cùng các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật.

Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 do Đại sứ quán Hàn Quốc và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Ảnh: HÀ AN

Chương trình K-Live Band là một trong những điểm nhấn của lễ hội, với sự góp mặt của ca sĩ Hoàng Dũng cùng các ban nhạc Hàn Quốc QWER, Silica Gel và TOUCHED. Hai đêm diễn còn có DjembeCola, Mijinee và The Shepherd Bois.

Những màn trình diễn giàu năng lượng của TOUCHED, phong cách rock thử nghiệm của Silica Gel và sức hút của QWER tạo nên không khí sôi động, thu hút khán giả trẻ.

Ca sĩ Hoàng Dũng biểu diễn tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026. Ảnh: NGUYỄN NGÂN

Tối 25-10, ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng biểu diễn cùng Màu Nước Band, mang đến màu sắc âm nhạc Việt Nam. Sự góp mặt của các nghệ sĩ hai nước giúp khán giả thưởng thức nhiều phong cách biểu diễn, đồng thời tạo cơ hội giao lưu âm nhạc Việt Nam – Hàn Quốc.

Khán giả Việt Nam và Hàn Quốc hòa mình vào các màn biểu diễn. Ảnh: NGUYỄN NGÂN

Bên cạnh âm nhạc, khu vực ẩm thực cũng thu hút đông đảo người dân, du khách. Ngoài thưởng thức món ăn, khách tham quan còn được trực tiếp trải nghiệm làm kim chi.

Khu vực trải nghiệm làm kim chi thu hút đông người tham gia. Ảnh: NGUYỄN NGÂN

Hoạt động làm kim chi được tổ chức với quy mô phục vụ khoảng 200 người. Người tham gia tìm hiểu nguyên liệu, gia vị và thực hành các công đoạn chế biến món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Từ chuẩn bị cải thảo đến phết hỗn hợp gia vị lên từng lá rau, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo.

Bên cạnh hoạt động làm kim chi, các gian hàng còn giới thiệu nhiều món ăn đường phố Hàn Quốc như bánh gạo cay tteokbokki, kimbap, chả cá và gà rán.

Các món ăn đường phố Hàn Quốc được giới thiệu tại lễ hội. Ảnh: NGUYỄN NGÂN

Theo ban tổ chức, hoạt động trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực góp phần đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

NGUYỄN NGÂN