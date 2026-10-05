"Trại buôn người" thu hơn 105 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần

Trong tuần thứ 2 ra mắt, bộ phim Trại buôn người hoàn toàn áp đảo doanh thu phòng vé, tạo nên cơn sốt sôi nổi trên mạng xã hội.

Tổng doanh thu của Trại buôn người tính đến sáng 5-10. Nguồn: Box Office Vietnam

Bước sang tuần thứ 2 ra rạp, Trại buôn người tiếp tục áp đảo phòng vé, thu thêm hơn 105 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần và tạo nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Theo thống kê của chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), từ ngày 2 đến 4-10, Trại buôn người bán hơn 1,1 triệu vé với gần 16.000 suất chiếu, thu về hơn 105 tỷ đồng.

Tính đến 9 giờ ngày 5-10, doanh thu phim đạt hơn 290 tỷ đồng, bao gồm vé đặt trước. Tại thời điểm này, phim tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày với gần 5,5 tỷ đồng.

Không chỉ thu hút khán giả đến rạp, Trại buôn người còn tạo nhiều tranh luận trên mạng xã hội với các ý kiến khen, chê trái chiều.

"Trại buôn người" được đông đảo khán giả đón nhận, tạo nên cơn sốt phòng vé. Ảnh: ĐPCC

Avengers: Hồi kết tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng phòng vé, thu thêm hơn 3,3 tỷ đồng trong tuần qua, cách xa doanh thu của Trại buôn người.

Trong top 5 còn có 2 phim ngoại nhập là Scotty giải cứu hoàng thượng và Trái tim quái thú. Lên hương cũng góp mặt trong nhóm này với doanh thu gần 1,3 tỷ đồng. Tổng doanh thu bộ phim do Khương Ngọc đạo diễn hiện đạt hơn 93 tỷ đồng.

Trong khi đó, Út Lan 2 hiện có tổng doanh thu hơn 43 tỷ đồng.

Tuần này, điện ảnh Việt đón thêm Án mạng xém hoàn hảo của đạo diễn Đức Nguyễn. Phim có sự tham gia của Anh Tú Atus, DJ Mie, Vũ Ngọc Anh, Huy Khánh, Thùy Giang, Long Đẹp Trai, Sỹ Toàn, Trịnh Tú Trung và Lương Gia Huy.

Một số phim ngoại nhập cũng ra mắt trong tuần, gồm Blue Lock: Cuộc chiến của những tiền đạo, Chuyện công chúa Kaguya, Người mẹ khác...

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HẢI DUY