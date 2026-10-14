Ba nguồn khách cùng thổi "sinh khí" vào nhà phố thương mại tại Vinhomes Sài Gòn Park

Không phụ thuộc vào một dòng khách duy nhất hay một khung giờ cố định, nhà phố thương mại tại Vinhomes Sài Gòn Park được hỗ trợ đồng thời bởi các chuỗi tiện ích giải trí đồng loạt vận hành năm 2027, cộng đồng cư dân nội khu đông đảo và hệ sinh thái học tập quy mô quốc tế. Tất cả cùng tạo dòng chảy tiêu dùng tuần hoàn suốt ngày đêm tại đại đô thị phía Tây Bắc TPHCM.

VinWonders Ocean Park khai trương quý IV/2027, mở rộng hành trình vui chơi và chi tiêu cho du khách và cư dân.

Du khách tạo nên dòng chảy tiêu dùng

Dòng khách tạo đột biến doanh số cho các cửa hàng, cửa hiệu tại Vinhomes Sài Gòn Park được dự báo sẽ đến từ những chuyến vui chơi, mua sắm của người dân khắp TPHCM và các tỉnh lân cận. Cột mốc nổi bật nhất chính là quý IV/2027, thời điểm mà chuỗi quy mô lớn đồng loạt mở cửa, gồm công viên giải trí chủ đề gia đình VinWonders Ocean Park, Trung tâm Ẩm thực - Văn hóa Quốc tế Global Village, Saigon Lifestyle Hub, khu phố mang phong cách Trung Hoa C-Town và công viên bách thảo Botanica Park rộng 27 ha...

Lợi thế hạ tầng đa dạng sẽ giúp dòng khách này đến đại đô thị phía Tây Bắc TPHCM dễ dàng hơn. Vành đai 3 thông xe cuối năm nay và Quốc lộ 22 mở rộng lên 60 m khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay hay khu trung tâm tới Vinhomes Sài Gòn Park còn khoảng 15-20 phút. Nhờ đó, vào buổi tối, cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ, những dãy phố thương mại tại đại đô thị sẽ trở thành không gian kinh tế đêm nhộn nhịp.

Trường học, văn phòng giữ nhịp tiêu dùng

Vinhomes Sài Gòn Park quy hoạch quần thể trường đại học trong nước và quốc tế trên quỹ đất hơn 150 ha, cùng 36 trường mầm non và phổ thông liên cấp. Khi hệ thống trường đi vào hoạt động, đội ngũ sinh viên, giảng viên và chuyên gia sẽ kéo theo nhu cầu đều đặn về bữa sáng, bữa trưa, quán cà phê học nhóm mở muộn, cửa hàng tiện lợi hay dịch vụ in ấn. Mỗi mùa tựu trường lại mang đến một lớp người học mới, giúp thị trường tại chỗ tự làm mới theo từng năm học.

Không gian làm việc và khởi nghiệp cùng cụm tháp văn phòng bổ sung nguồn cầu chi tiêu công vụ và dịch vụ thường nhật cho đại đô thị.

Bên cạnh đó, làng khởi nghiệp Saigon Startup Village rộng 1,6 ha, với cụm tháp đôi văn phòng 26-29 tầng và Trung tâm hội nghị Convention Hall, quy tụ doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư và giới doanh nhân. Đây là nhóm khách có mức chi tiêu cao và lịch trình chuẩn xác, mở dư địa cho nhà hàng tiếp khách, không gian họp đối tác, co-working và lưu trú công vụ ngắn hạn.

Sự hiện diện của cộng đồng tri thức và khối văn phòng giữ cho các trục phố luôn sôi động, tấp nập từ sáng sớm đến cuối chiều các ngày làm việc trong tuần.

Cộng đồng cư dân - nền tảng tiêu dùng ổn định và lặp lại

Nhưng để một cửa hàng trụ vững quanh năm, nền móng vẫn là những vị khách quay lại mỗi ngày. Tại Vinhomes Sài Gòn Park, vai trò ấy thuộc về cộng đồng cư dân về ở thực, bắt đầu từ khu Global Park với kế hoạch bàn giao ngay cuối năm 2027.

Nhu cầu của cư dân gắn với sinh hoạt thiết yếu và lặp lại theo chu kỳ, từ thực phẩm tươi sống, bữa sáng, tiệm thuốc, tiệm bánh đến chăm sóc sắc đẹp, giặt ủi hay dịch vụ gia đình. Điểm ghi nhận của tệp khách này là sự trung thành. Chỉ cần chất lượng ổn định, phục vụ chu đáo và nằm thuận đường về nhà, một cửa hàng có thể nhanh chóng xây được lượng khách quen bền vững. Nguồn cầu nội khu vì thế tạo ra “mức sàn doanh thu” cho mặt bằng, giữ nhịp bán hàng từ thứ Hai đến Chủ nhật mà không phụ thuộc vào mùa lễ hội hay thời tiết.

Các dãy nhà phố thương mại kết nối liên hoàn giữa khu ở và các điểm đến trải nghiệm, tạo lợi thế tiếp cận dòng khách đa khung giờ

Đặt trên cùng một trục thời gian, ba nguồn cầu không xung đột mà bổ sung cho nhau. Cư dân chi tiêu theo nếp sinh hoạt hằng ngày, người học và giới văn phòng giữ nhịp từ thứ Hai đến thứ Sáu, còn du khách tạo cao điểm vào chiều tối và ngày nghỉ. Tất cả tạo nên dòng chảy tiêu dùng 24/7 và suốt 365 ngày/năm.

Một mô hình kinh doanh thông minh không nhất thiết phải phục vụ mọi đối tượng ngay từ đầu, mà có thể bắt đầu từ một nhu cầu cốt lõi rõ ràng, sau đó mở rộng quy mô song hành cùng sự phát triển của điểm đến. Việc nhận diện rõ ba dòng khách và lộ trình tiện ích chính là chìa khóa để nhà đầu tư đón đầu chu kỳ khai thác thương mại bền vững, biến mặt bằng nhà phố Vinhomes Sài Gòn Park thành tài sản tự sinh dòng tiền lâu dài.

Đồng hành cùng kế hoạch sở hữu tổ ấm và tối ưu dòng tiền của khách hàng, Vinhomes Sài Gòn Park áp dụng các chính sách tài chính linh hoạt. Theo đó, dự án dành riêng ưu đãi 10% “Về ở sớm” cho quỹ căn xây thô và hoàn thiện (giảm trừ 50% khi ký HĐMB/HĐT và hoàn trả 50% còn lại sau khi về ở). Khách hàng lựa chọn phương án vay được hỗ trợ tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất cố định 3%/năm trong 18 tháng (theo giá gốc) hoặc 0% lên đến 36 tháng (theo giá điều chỉnh). Với nguồn vốn tự có, người mua nhận ưu đãi thanh toán sớm tương đương 13%/năm tính theo số tiền và số ngày thanh toán trước hạn, kết hợp quyền lợi thanh toán bằng voucher tới 30% giá trị cùng chiết khấu thành viên VinClub lên đến 0,5%.

ĐỨC HOÀNG