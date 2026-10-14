Nhựa Bình Minh ghi dấu 5 kỳ liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu

Lần thứ 5 liên tiếp được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu”, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh ghi dấu hành trình gần 50 năm phát triển dựa trên chất lượng sản phẩm, đổi mới quản trị, chuyển đổi xanh và trách nhiệm cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Quan, Phó giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (giữa) nhận danh hiệu “Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu” năm 2026 tại lễ tôn vinh do Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM tổ chức ngày 13-10

Ngày 13-10, tại TPHCM, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam do Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh được vinh danh “Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu” năm 2026.

Năm nay, UBND TPHCM công nhận 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân tiêu biểu. Kỳ bình chọn áp dụng quy chế mới, chú trọng các tiêu chí về thực hành ESG (môi trường, xã hội và quản trị), chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị và phát triển thị trường. Trong đó, Nhựa Bình Minh là một trong những doanh nghiệp sản xuất kiên trì định hướng phát triển dựa trên chất lượng, đổi mới công nghệ và trách nhiệm môi trường.

Lấy chất lượng làm nền tảng cạnh tranh

Trải qua gần nửa thế kỷ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ống và phụ tùng nhựa, Nhựa Bình Minh xác định chất lượng là nền tảng xây dựng uy tín thương hiệu. Trước yêu cầu ngày càng cao về độ bền, tính an toàn và tiêu chuẩn môi trường, doanh nghiệp liên tục cải tiến quy trình sản xuất, kiểm soát nguyên liệu và nâng cao năng lực kiểm định.

Các sản phẩm ống của Nhựa Bình Minh đạt chứng nhận WRAS của Vương quốc Anh, đáp ứng yêu cầu về an toàn vật liệu trong hệ thống dẫn nước sinh hoạt. Phòng thử nghiệm của doanh nghiệp được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) công nhận với mã số VILAS 1436, góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Cùng với nâng cao chất lượng, Nhựa Bình Minh mở rộng danh mục sản phẩm đạt chứng nhận xanh. Năm 2024, sản phẩm của công ty đạt chứng nhận LOTUS Green Product; các dòng ống và phụ tùng PVC-U, PP-R, HDPE dùng cho nước uống cùng sản phẩm PE gân dùng cho nước thải đạt chứng nhận SGBP cấp độ Leader. Đến năm 2026, keo dán ống nhựa PVC tiếp tục đạt chứng nhận LOTUS. Đây là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh khi thị trường xây dựng ngày càng chú trọng các tiêu chuẩn xanh.

Lãnh đạo TPHCM trao danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026 tại lễ tôn vinh ngày 13-10. Ảnh HOÀNG TRIỀU

Song song với cải tiến sản phẩm, Nhựa Bình Minh đẩy mạnh đổi mới quản trị và ứng dụng công nghệ. Việc thành lập Hội đồng Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo hướng đến cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả vận hành. Đáng chú ý, doanh nghiệp thành lập Phòng Phát triển Bền vững trên cơ sở nâng cấp Văn phòng ESG kiêm nhiệm trước đây, nhằm triển khai các mục tiêu môi trường, xã hội và quản trị một cách chuyên trách, đồng bộ. Những thay đổi này cho thấy định hướng đưa phát triển bền vững vào hoạt động điều hành thay vì chỉ thực hiện qua các chương trình riêng lẻ.

Phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm cộng đồng

Bên cạnh sản xuất, kinh doanh, Nhựa Bình Minh phát huy thế mạnh chuyên môn để triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực cải thiện điều kiện tiếp cận nguồn nước.

Tiêu biểu là chương trình “Thương nguồn nước, yêu tương lai”. Giai đoạn 2021-2025, chương trình đã đóng góp hơn 89.000m ống, hỗ trợ khoảng 24.000 người dân với tổng giá trị hơn 17,5 tỷ đồng. Từ những sản phẩm phục vụ hệ thống cấp thoát nước, doanh nghiệp chuyển hóa năng lực sản xuất thành nguồn lực hỗ trợ cộng đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Cùng với đó, Nhựa Bình Minh duy trì các hoạt động xã hội, hiến máu tình nguyện và chăm lo người lao động. Những hoạt động này thể hiện cách doanh nghiệp gắn trách nhiệm xã hội với thế mạnh và nguồn lực của mình.

Nhìn rộng hơn, kết hợp hiệu quả kinh doanh với phát triển bền vững đang trở thành yêu cầu chung của cộng đồng doanh nghiệp TPHCM. Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA, nhận định, trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, chuỗi cung ứng và tiêu chuẩn môi trường, doanh nghiệp không thể tiếp tục thành công chỉ bằng những phương thức cũ. Chuyển đổi số phải giúp vận hành hiệu quả, ra quyết định chính xác và phục vụ khách hàng tốt hơn; chuyển đổi xanh phải gắn với tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động môi trường và đáp ứng yêu cầu thị trường. Đây là những khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn.

Từ thực tiễn Nhựa Bình Minh, phát triển bền vững đang được cụ thể hóa bằng nâng chuẩn chất lượng, phát triển sản phẩm xanh, đổi mới quản trị và đầu tư cho cộng đồng. Danh hiệu “Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu” năm 2026 không chỉ ghi nhận chặng đường đã qua mà còn tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới. Trên nền tảng chất lượng tích lũy gần 50 năm, kết hợp năng lực quản trị và định hướng phát triển bền vững, Nhựa Bình Minh có thêm cơ sở nâng cao sức cạnh tranh, phát triển thương hiệu Việt trong giai đoạn mới.

MINH PHÚC