Xã Hưng Long chúc mừng VWS nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, lãnh đạo xã Hưng Long (TPHCM) đã đến thăm, chúc mừng Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS), đồng thời ghi nhận sự đóng góp của doanh nghiệp trong hoạt động xử lý rác, bảo vệ môi trường tại địa phương.

Lãnh đạo xã Hưng Long đến thăm, chúc mừng Ban lãnh đạo và tập thể Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Đồng hành cùng địa phương phát triển

Ngày 13-10, đoàn cán bộ xã Hưng Long do ông Dương Đức Trọng, Bí thư Đảng ủy xã, làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Công ty VWS nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Cùng tham gia có đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ban Chỉ huy Công an xã, các đoàn thể và cán bộ địa phương.

Tại buổi gặp, ông Dương Đức Trọng gửi lời chúc mừng đến ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, công nhân viên VWS; ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong lĩnh vực xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Đoàn công tác cũng nắm bắt tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời động viên VWS tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định. Lãnh đạo xã Hưng Long khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng VWS trong quá trình hoạt động tại địa phương.

Đại diện Ban giám đốc VWS cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã Hưng Long, đồng thời cho biết sự hỗ trợ của chính quyền và người dân là động lực để doanh nghiệp tiếp tục cải tiến công nghệ, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và gắn bó với các chương trình cộng đồng.

Đoàn công tác xã Hưng Long trao đổi với đại diện VWS về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận những đóng góp trong công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội tại địa phương

Triển khai kế hoạch điện rác gắn với môi trường và xã hội

Ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VWS cho biết: “VWS luôn xác định hoạt động đầu tư tại Việt Nam không chỉ hướng đến sự phát triển của riêng công ty, mà còn mong muốn đồng hành cùng đất nước, địa phương và người dân. Chúng tôi cũng cam kết sẽ sát cánh cùng địa phương trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là về môi trường”.

Theo ông David Dương, VWS sẵn sàng tiếp tục đầu tư, tái đầu tư để mở rộng hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý chất thải, tạo thêm việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Thành lập năm 2005, VWS đang vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (bãi rác Đa Phước) - một trong những trung tâm tiếp nhận chất thải sinh hoạt quy mô lớn của TPHCM. Mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận gần 5.000 tấn rác sinh hoạt, tương đương khoảng một nửa tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của TPHCM. Rác sau thu gom được xử lý theo phương thức chôn lấp hợp vệ sinh, dựa trên các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Mỹ.

Đoàn công tác tìm hiểu hệ thống hạ tầng tại Khu Liên hợp Xử lý Chất thải Đa Phước, nơi VWS đang vận hành các hoạt động xử lý chất thải phục vụ TPHCM

Bên cạnh hoạt động xử lý hiện hữu, VWS đang triển khai kế hoạch phát triển điện rác, hướng đến quy trình xử lý tuần hoàn. Theo đó, các vật liệu có khả năng tái chế sẽ được thu hồi, chất thải hữu cơ được xử lý, khí phát sinh được thu gom để chuyển hóa thành năng lượng; phần tro xỉ và chất thải không còn khả năng tận dụng sẽ được chôn lấp.

Theo phương án đang được lập và hoàn thiện thủ tục, dự án nhà máy đốt rác phát điện dự kiến có công suất 60MW, xử lý khoảng 3.000 tấn rác /ngày, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn nửa tỷ USD. Dự án định hướng áp dụng công nghệ xử lý và kiểm soát khí thải tiên tiến từ các quốc gia thuộc khối G7 và G8, hướng đến giảm tỷ lệ chôn lấp và tăng khả năng thu hồi năng lượng từ chất thải.

Song song với hoạt động môi trường, VWS thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ cộng đồng David Dương, tham gia những chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng quà dịp lễ, Tết và đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo.

Đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, quỹ học bổng của VWS đã hỗ trợ hàng trăm em hiếu học tiếp tục đến trường. VWS khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các lĩnh vực có thể đóng góp, đồng thời duy trì định hướng đầu tư gắn với bảo vệ môi trường, tạo việc làm và hỗ trợ cộng đồng.

QUANG KHOA