Công ty Luật Thiên Hương: Đồng hành pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp

Được sáng lập và điều hành trực tiếp bởi NCS - Thạc sĩ luật – Luật sư Lê Kiên Lương, Công ty Luật TNHH MTV Thiên Hương (Luật Thiên Hương), thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, luôn xác định lấy sự chính xác trong tư vấn, sự tận tâm trong đồng hành làm cốt lõi hoạt động, theo đúng định hướng phương châm mà Công ty đã đề ra: “Uy tín tạo thành công”. Hiện Luật Thiên Hương đã trở thành đối tác chiến lược, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của nhiều công ty, tập đoàn trong và ngoài nước.

Công ty Luật Thiên Hương là đơn vị cung cấp các giải pháp chuyên sâu và toàn diện dịch vụ pháp lý doanh nghiệp bao gồm: tư vấn quản trị nội bộ, rà soát và soạn thảo các hợp đồng thương mại phức tạp, tư vấn pháp luật lao động, thuế, tài chính và sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, với kiến thức chuyên sâu về các quy định pháp luật và nguyên tắc làm việc đề cao tính chuẩn xác theo các quy định, đội ngũ luật sư luôn giúp doanh nghiệp nhận diện sớm rủi ro, từ đó hoạch định những phương án phòng ngừa, tối ưu hóa lợi ích thương mại.

Trên thương trường, những tranh chấp và mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Khi đó, Luật Thiên Hương đóng vai trò là chiếc khiên pháp lý bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của khách hàng bởi khả năng trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại. Dưới sự điều hành của Luật sư Lê Kiên Lương (một luật sư có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng tại tòa án) Công ty đã trực tiếp tháo gỡ thành công nhiều vụ án kinh doanh thương mại phức tạp. Quy trình xử lý vụ việc tại Công ty được tuân thủ theo những nguyên tắc khắt khe nhất dựa trên nội dung khách quan thực tế của vụ việc, đối chiếu với các quy định pháp luật để đưa ra hướng xử lý bảo đảm tốt nhất quyền lợi của khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở các dịch vụ doanh nghiệp, Công ty còn đồng hành cùng khách hàng trong các vụ án dân sự, hình sự, hành chính, với cam kết đảm bảo tốt nhất quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Sự thành công và an toàn pháp lý của doanh nghiệp chính là thước đo năng lực và uy tín nghề nghiệp, vì thế Luật Thiên Hương chính là điểm đến đáng tin cậy, nơi các doanh nhân gửi gắm niềm tin pháp lý.