Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 23 đến 29-9)

Từ ngày 23 đến 29-9, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp em Rmah Duyên HCCG 26-38 (28-09-2026): Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...07677 (CK): 50.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Cao Van Tuan (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Truoc Lam (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 150.000đ, Nguyen Mau Thanh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Hà HCCG 26-37 (14-09-2026): Pham Nguyen Anh Kiet (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...97276 (CK): 50.000đ.

Giúp chị Ka Hon HCCG 26-36 (01-09-2026): Bạn đọc TK số ...57277 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Ksor Thưa + chị Nay H’Mieu HCCG 26-34 (17-08-2026): Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Giúp anh Đặng Hoàng Tiến HCCG 26-29 (17-07-2026): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Bích Liểu HCCG 26-26 (06-07-2026): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ từ thiện bệnh viện Ung bướu TPHCM: Phan Thi Ngoc Buu (CK): 250.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Phan Thi Ngoc Buu (CK): 250.000đ.

Ủng hộ bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc TK số ...72480 (CK): 50.000đ, Cao Xuan Ba (CK): 400.000đ, Tran Nguyen Nha Quynh (CK): 11.111đ, Nguyen Thu Minh (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Anh Thu (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Hoang Thi Tam (CK): 500.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Pham Van Luan (CK): 16.000đ, Can Thi Hoang Oanh (CK): 250.000đ, Danh Hung (CK): 5.000đ, Pham Thi Anh Mai (CK): 50.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Cao Ngoc Quan (CK): 78.245đ, Tran Phuong Thao (CK): 50.000đ, Nguyen Hong Xuan Phung (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Bich (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Phuong (CK): 100.000đ, Nguyen Phuong Linh (CK): 50.000đ, Pham Minh Duc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Van Sac (CK): 10.000.000đ, Le Nam Anh (CK): 100.000đ, Tran Thi Thuy Linh (CK): 2.000đ, Le Thi Kim Anh (CK): 20.000đ, Pham Thien Trang (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Loan (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 25.496đ, Dao Thien Long (CK): 9.000đ, Phan Thanh Tung (CK): 100.000đ, Le Dinh Hai (CK): 10.000đ, Dao Thi Tuyet Nhi (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa!