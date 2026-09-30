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Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ đợt 2 giúp anh Ksor Thưa chữa bệnh suy thận

SGGPO

Chiều 30-9, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) trao 7 triệu đồng do bạn đọc báo hỗ trợ đợt 2 cho anh Ksor Thưa (sinh năm 1991, trú tại xã Ia Hiao) chữa bệnh suy thận.

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Trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho gia đình anh Ksor Thưa

Anh Ksor Thưa mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, mất khả năng lao động. Mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai vợ anh là chị Nay H'Mieu. Hàng ngày, chị phải làm thuê nhiều công việc để trang trải cuộc sống, chăm lo cho chồng con. Thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí điều trị, thuốc men và chạy thận cho anh Ksor Thưa ngày càng tăng, khiến cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn.

Qua 2 đợt, bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình anh Ksor Thưa tổng cộng 21 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao cũng vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình hơn 6 triệu đồng.

Tại buổi trao tiền, bà Ngô Thị Thanh Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao, cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm, hỗ trợ gia đình anh Ksor Thưa. Số tiền này góp phần giúp gia đình có thêm kinh phí điều trị bệnh cho anh.

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HỮU PHÚC

Từ khóa

Gia Lai anh Ksor Thưa suy thận mạn Báo SGGP

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