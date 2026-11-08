Xuyên đêm sơ tán khẩn cấp 30 hộ dân khỏi vùng sạt lở núi Một, Gia Lai

Tối 8-11, thông tin với phóng viên Báo SGGP, ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đang vận động người dân tại khu vực sạt lở núi Một (tổ dân phố 19 và 20) khẩn trương di dời đến nơi an toàn trước diễn biến phức tạp của mưa lớn.

Cụ thể, có 50 hộ nằm trong vùng nguy hiểm, trong đó có khoảng 30 hộ cần di dời khẩn cấp.

Đến 20 giờ 15 phút, đoàn công tác phòng, chống thiên tai của phường vẫn đang túc trực tại các khu vực nguy cơ cao ở núi Một. Đồng thời kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở tại núi Bà Hỏa (tổ dân phố 16 và 17), xóm Đăng, xóm Đò (tổ dân phố 22) và Hải Minh (tổ dân phố 1).

Lãnh đạo phường Quy Nhơn trực tiếp vận động người dân vùng sạt lở núi di dời trong đêm 8-11. Ảnh: XUÂN HUYÊN

"Phường đã bố trí lực lượng chuẩn bị phương tiện, vật dụng và nhu yếu phẩm để sẵn sàng sơ tán tổng cộng 35 hộ dân trong vùng nguy hiểm (gồm 30 hộ ở núi Một, còn lại ở núi Bà Hỏa và các khu vực khác) đến nơi an toàn", lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn thông tin.

Đoàn công tác phường Quy Nhơn vận động người dân vùng nguy cơ sạt lở núi Bà Hỏa chủ động sơ tán. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Giăng dây cảnh báo các điểm nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của sạt lở núi Một. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Theo dự báo của cơ quan chức năng, ngày 8-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, phổ biến 50-200mm, có nơi trên 250mm, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Đáng chú ý, lưu vực sông Lại Giang có nguy cơ ngập lụt cao. Lũ có thể lên từ ngày 9-11, đạt đỉnh trong ngày 10 và 11-11, kéo dài đến ngày 12-11.

Đoàn công tác phường Quy Nhơn kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở núi Một vào chiều 8-11. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Trong ngày 8-11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp triển khai phương án ứng phó đợt mưa lớn, dự báo xảy ra từ ngày 9 đến 12-11 trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cấp, ngành không chủ quan, khẩn trương triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động di dời người dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán. Đồng thời, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, sạt lở; cắm biển cảnh báo, lập chốt chặn, kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

NGỌC OAI