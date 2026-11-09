Miền Trung mưa lớn, nước lũ sông Yên có thể vượt báo động 3

Tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra đợt mưa gần 450mm khiến mực nước sông Yên lên cao. Từ ngày 9 đến đêm 10-11, dự báo mưa lớn tiếp tục gia tăng và dịch chuyển xuống khu vực từ Hà Tĩnh đến các tỉnh Nam Trung bộ, có nơi mưa tới 500mm.

Mưa lũ tại khu vực cầu Bái Sim (tỉnh Thanh Hoá), sáng 9-11. Ảnh: LƯƠNG VĂN HÙNG

Sáng 9-11, Đài Khí tượng - thủy văn Bắc bộ và Đài Khí tượng - thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo lũ trên sông Yên ở tỉnh Thanh Hóa đang lên cao, có thể đạt 4-4,2m và vượt báo động 3 vào chiều nay.

Lúc 7 giờ sáng nay, mực nước trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối (tỉnh Thanh Hóa) đạt 2,95m (cao hơn báo động 2 là 0,15m) và đang tiếp tục lên.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Yên tiếp tục lên. Đỉnh lũ tại trạm thủy văn Chuối có khả năng đạt 4-4,2m (xuất hiện vào khoảng 12-14 giờ cùng ngày). Mực nước đỉnh lũ có thể cao hơn báo động 3 khoảng 0,5-0,7m. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ tại lưu vực này ở mức 2.

Những địa bàn có nguy cơ ngập lụt gồm xã: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Nước lũ có thể gây ngập các khu công nghiệp, khu đô thị, ảnh hưởng đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 8-11 đến sáng 9-11, phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực đồng bằng Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 8-11 đến 8 giờ ngày 9-11 tại một số trạm vượt 150mm như: Thanh Tân 1 (tỉnh Thanh Hóa) ghi nhận lượng mưa tới 449,2mm, Nông Trường 15 (tỉnh Nghệ An) 222,2mm và Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) 162,4mm.

Hiện vùng mây dông vẫn đang tồn tại ở khu vực tỉnh Thanh Hóa và có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam. Dự báo trong ngày 9-11, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm.

Tại Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị, mưa to đến rất to tập trung trong ngày và đêm 9-11, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 350mm.

Đặc biệt, từ ngày 9-11 đến đêm 10-11, dự báo khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 500mm. Phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 200mm.

Dự báo ngày và đêm 11-11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm.

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