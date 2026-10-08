Báo SGGP trao 200 triệu đồng học bổng cho học sinh vượt khó tại TP Cần Thơ

Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) vừa phối hợp với Thành đoàn TP Cần Thơ và Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức Lễ trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam” năm 2026 tại TP Cần Thơ.

Lãnh đạo Báo SGGP và các đơn vị tại buổi lễ trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam” tại TP Cần Thơ (ẢNH: TINH ANH)

Tại buổi lễ, Báo SGGP cùng Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao 40 suất học bổng (5 triệu đồng/suất, tổng giá trị 200 triệu đồng) cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn TP Cần Thơ.

Học bổng “Vì tương lai Việt Nam” là chương trình của ấn phẩm Mực Tím - Báo SGGP đã đồng hành cùng học sinh THPT cả nước từ năm 1995. Chỉ tính từ năm 2013 đến nay, ấn phẩm Mực Tím - Báo SGGP đã cùng Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao gần 5.000 suất học bổng, tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng đến học sinh cấp THPT tại nhiều địa phương trên cả nước, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, Nhà báo Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng biên tập Báo SGGP, hy vọng món quà học bổng “Vì tương lai Việt Nam” sẽ phần nào hỗ trợ, giúp học sinh ở TP Cần Thơ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ.

TINH ANH