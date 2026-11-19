Sáng 19-11, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (số 97A, đường Phó Đức Chính, phường Bến Thành) khai mạc trưng bày chuyên đề thường xuyên, giới thiệu 18 tác phẩm tuyển chọn từ sưu tập 43 tác phẩm do bà Thụy Khuê và ông Lê Tất Luyện hiến tặng bảo tàng năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời tham quan trưng bày chuyên đề thường xuyên. ẢNH: HƯƠNG TRẦN.

Đến dự khai mạc có đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời tham quan trưng bày chuyên đề thường xuyên. ẢNH: HƯƠNG TRẦN.

Trưng bày này lần đầu giới thiệu những tác phẩm được bảo tàng tiếp nhận vào tháng 11-2025. Những tác phẩm còn lại tiếp tục được lưu giữ, bảo quản và nghiên cứu, sẽ phục vụ công chúng trong các giai đoạn tiếp theo.

Một số tác phẩm trưng bày trong chuyên đề

Không gian trưng bày đặt tại tầng 3, Nhà 1, trong tổng thể nội dung về mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Các tác phẩm là sáng tác của nhiều thế hệ họa sĩ, gắn với nền tảng mỹ thuật Đông Dương và môi trường nghệ thuật phương Nam.

Tại đây, công chúng có dịp thưởng lãm nhiều tác phẩm tiêu biểu: Hải quỳ của họa sĩ Lê Phổ; Phụ nữ Bắc vấn tóc trần và Rạng đông xanh của họa sĩ Vũ Cao Đàm; Tuồng đời của họa sĩ Bùi Xuân Phái; Chùa Thầy của họa sĩ Trần Phúc Duyên; Thiên thai của họa sĩ Phạm Tăng; Một tòa thiên nhiên của họa sĩ Nguyễn Trung; Bát máu của họa sĩ Đỗ Quang Em; Chải tóc của họa sĩ Trịnh Cung; Tắm trăng của họa sĩ Văn Đen…

Khách tham quan trưng bày. ẢNH: HƯƠNG TRẦN.

Theo ban tổ chức, các tác phẩm đa dạng về đề tài, chất liệu và phong cách biểu hiện. Sự đa dạng ấy phản ánh những tìm tòi sáng tạo của nhiều thế hệ họa sĩ và cho thấy diện mạo phong phú của mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX. Bên cạnh giá trị thưởng lãm, đây còn là nguồn tư liệu trực quan phục vụ công tác nghiên cứu và giáo dục nghệ thuật.

Trưng bày mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ, từ thứ Ba đến Chủ nhật hằng tuần. Riêng thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật (từ ngày 20-11-2026 đến 22-11-2026) bảo tàng mở cửa đến 20 giờ, tăng cường các hoạt động, trải nghiệm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ I (24-11-2026).

THIÊN BÌNH